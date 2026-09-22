V českých obchodech byly nalezeny závadné medy. Dejte si velký pozor, možná máte jeden z těchto výrobků doma

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V českých obchodech byly nalezeny závadné medy. Dejte si velký pozor, možná máte jeden z těchto výrobků domaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v Českých Budějovicích medy s enzymy, které v medu přirozeně nemají co dělat.
Fotografie českého medu
Zdroj: Foto: Geoff Peters / Creative Commons / CC BY 4.0, Med v obchodech obsahoval něco, co neměl. Na co si tedy dávat pozor?
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