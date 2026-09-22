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V českých obchodech byly nalezeny závadné medy. Dejte si velký pozor, možná máte jeden z těchto výrobků doma

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Státní zemědělská a potravinářská inspekce odhalila v Českých Budějovicích medy s enzymy, které v medu přirozeně nemají co dělat.
Fotografie českého medu

Fotografie českého medu

Zdroj: Foto: Geoff Peters / Creative Commons / CC BY 4.0, Med v obchodech obsahoval něco, co neměl. Na co si tedy dávat pozor?
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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