Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Češi tuhle šunku běžně dávají dětem do svačiny. Na obalu přehlížejí údaj, který o kvalitě řekne víc než procento masa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rohlík, máslo a několik plátků šunky patří mezi svačiny, nad kterými většina lidí příliš nepřemýšlí. Právě u šunky se ale výrobky mohou složením výrazně lišit. Velké procento masa na přední straně obalu přitom není jediným údajem, podle kterého se vyplatí rozhodovat. Mnohem více může napovědět jakostní třída a samotné složení výrobku.
Češi tuhle šunku běžně dávají dětem do svačiny. Na obalu přehlížejí údaj, který o kvalitě řekne víc než procento masa

Češi tuhle šunku běžně dávají dětem do svačiny. Na obalu přehlížejí údaj, který o kvalitě řekne víc než procento masa

Zdroj: generováno
Reklama
Další články z Trendy svět
Češi by měli zkontrolovat zásoby ve spíži. Na trhu se objevily hned dva závadné druhy rýže
Češi by měli zkontrolovat zásoby ve spíži. Na trhu se objevily hned dva závadné druhy rýže
Další kolaps řízení letového provozu zasáhl Evropu. Desítky letů jsou zrušeny, tisíce turistů čekají na odlet
Další kolaps řízení letového provozu zasáhl Evropu. Desítky letů jsou zrušeny, tisíce turistů čekají na odlet

Leteckou dopravu ve Velké Británii v pondělí 21. září zasáhla další vážná technická porucha. Problém v...

Turistu našli mrtvého na chodbě hotelu v oblíbeném letovisku. Lékař označil úmrtí za podezřelé
Turistu našli mrtvého na chodbě hotelu v oblíbeném letovisku. Lékař označil úmrtí za podezřelé

Tragický případ vyšetřují turecké úřady v oblíbené turistické Antalyi. Osmatřicetiletého ruského turistu...

Sousedovo listí mi neustále padá na zahradu. Díky právníkovi jsem zjistil, že mu hrozí tučná pokuta
Sousedovo listí mi neustále padá na zahradu. Díky právníkovi jsem zjistil, že mu hrozí tučná pokuta

Na podzim stačí jediný vzrostlý strom těsně za plotem a zahrada může být během několika dnů pokrytá vrstvou...

Podzim ukáže svou tvář. Bude to horší, než se čekalo, varují meteorologové
Podzim ukáže svou tvář. Bude to horší, než se čekalo, varují meteorologové

Ještě o víkendu připomínalo počasí pozdní léto, začátek nového týdne ale přinesl výraznou změnu. Do Česka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.