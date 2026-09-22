Češi tuhle šunku běžně dávají dětem do svačiny. Na obalu přehlížejí údaj, který o kvalitě řekne víc než procento masa

Při pohledu do chladicího regálu mohou jednotlivé balíčky působit téměř stejně. Rozdíly se však ukážou po přečtení etikety. Česká legislativa rozděluje tepelně opracované šunky podle jakosti. Šunka nejvyšší jakosti musí obsahovat nejméně 16 procent čistých svalových bílkovin, u výběrové šunky je hranice nejméně 13 procent a u standardní šunky nejméně 10 procent. Právě tento údaj vypovídá o charakteru výrobku lépe než samotné číslo udávající podíl masa. U nejvyšší jakosti navíc není dovoleno použití škrobu, vlákniny, barviv ani přidaných rostlinných či jiných živočišných bílkovin, které by zvyšovaly obsah bílkovin ve výrobku.
Velké procento masa ještě neříká všechno
Na přední straně obalu bývá dobře viditelné například označení 90 nebo 95 procent masa a právě podle něj mnoho zákazníků vybírá. Jenže podíl použitého masa a obsah čistých svalových bílkovin nejsou totožné údaje. Proto má při porovnávání šunek smysl hledat také označení nejvyšší jakosti nebo výběrová a následně se podívat na celé složení. Rozdíl může být především v množství vody a použitých přídatných látek. Standardní šunka má z hlediska legislativy mírnější požadavky než dvě vyšší jakostní třídy, takže může obsahovat i složky, které se do šunky nejvyšší jakosti přidávat nesmějí.
Ani obrázek dítěte na obalu není zárukou
Zvláštní pozornost si zaslouží výrobky, které svým názvem nebo obalem cílí na rodiče. Označení dětská šunka nebo pro děti totiž samo o sobě neznamená, že se na takový výrobek vztahují přísnější pravidla. Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje, že česká legislativa zvláštní kategorii dětské šunky nestanovuje. I u výrobku s dětským motivem je proto potřeba sledovat jeho skutečnou jakostní třídu a složení. Barevný obal nebo obrázek zvířátka o nutriční kvalitě potraviny nic nezaručuje.
U uzenin záleží také na množství
Šunka patří mezi zpracované maso. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny IARC zařadila zpracované maso do skupiny látek a faktorů, u nichž existují dostatečné důkazy o karcinogenitě pro člověka, konkrétně ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu. To ale neznamená, že je konzumace šunky stejně nebezpečná jako kouření. Zařazení do stejné skupiny vyjadřuje sílu důkazů o schopnosti způsobovat rakovinu, nikoli velikost samotného rizika. Analýza deseti studií, ze které IARC vycházela, spojovala každodenní konzumaci 50 gramů zpracovaného masa přibližně s 18procentním zvýšením relativního rizika kolorektálního karcinomu.
Při nákupu stačí otočit balíček
Rozhodování v obchodě tak nemusí být složité. Místo velkých nápisů na přední straně je užitečnější podívat se na zadní etiketu. Dobrou orientaci poskytne označení nejvyšší jakosti nebo výběrová, následně lze porovnat složení, podíl masa a množství soli. Pokud je šunka běžnou součástí svačin pro děti i dospělé, rozdíl několika korun mezi dvěma baleními nemusí být tím nejdůležitějším kritériem. Podstatnější je vědět, jakou jakostní třídu skutečně kupujeme a co všechno výrobek vedle masa obsahuje.
zdroje: zakonyprolidi.cz, szpi.gov.cz, who.int