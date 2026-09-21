Děti na stadionu skandovaly jméno českého youtubera hlasitěji než Ronaldinhovo. Čtyřicátníci v hledišti nechápali, co se děje

Michal Forejt, na internetu Mich Sako, figuroval na oficiální soupisce slovenského výběru jako střídající hráč. Nebyl tam omylem ani jako placená kulisa. Organizátoři ho potřebovali stejně jako Ronaldinha, jen z jiného důvodu. Legenda přitáhla rodiče a nostalgiky. Creator přitáhl jejich děti.
Kdo je Mich Sako a proč ho zná každý desetiletý kluk
Michal Forejt staví od svých dvaceti kariéru na tom, co dnes funguje líp než autogramiáda: každodenní přítomnost v telefonu. Jeho YouTube kanál má přes 322 tisíc odběratelů a víc než 235 milionů zhlédnutí. Na Instagramu ho sleduje téměř 150 tisíc lidí, na TikToku dalších zhruba 72 tisíc. Natáčí zákulisí velkých zápasů, vlogy ze stadionů po celé Evropě a obsah kolem EA Sports FC, tedy kolem hry, kterou jeho publikum hraje denně.
Jenže Sako není jen „gamer před kamerou“. Provozuje vlastní fotbalové kempy pro děti, jezdí po školách, staví komunitu kolem dětského fotbalu. Když se v Trnavě objevil na trávníku, nešlo o náhodný moment na selfie. Děti, které na něj křičely, ho znaly z obrazovky, z kempu, z komentářů pod videem. Ronaldinha znaly z kartiček ve FIFA.
Exhibice jako zážitkový produkt, ne sportovní utkání
Klíč k pochopení celého večera leží v tom, jak byla akce od začátku postavená. Organizátor Cleber Silva v rozhovoru pro Sportnet mluvil o cíli „propojit více generací“. A oficiální ceník akce ukazoval, že to nemyslel jen metaforicky.
Vedle standardních vstupenek nabízel web několik prémiových balíčků:
- Play with Legends – za 9 000 eur bez DPH mohl kdokoli nastoupit jako oficiální hráč na deset minut vedle bývalých profesionálů.
- Star Kids Experience – za 2 000 eur bez DPH vstoupilo dítě do dvanácti let s jedním dospělým přímo na trávník po boku legend.
- Meet & Greet, Dinner, Backstage – odstupňované VIP úrovně pro rodiny i firemní klientelu.
Ronaldinho Show nebyla exhibice v tradičním slova smyslu. Byl to zážitkový produkt s více vrstvami monetizace, kde se sportovní nostalgie potkávala s influencer marketingem a rodinnou zábavou. V obou týmech se vedle bývalých profesionálů objevily i nefotbalové tváře, a pořadatelé to tak chtěli.
Zda Sako nastoupil přes placený hráčský balíček, nebo dostal pozvánku jako creator, veřejné zdroje neříkají. Obě varianty ale zapadají do logiky akce.
Co se vlastně stalo na stadionu
Slovenské legendy vyhrály 6:4. Ronaldinho dal gól, přidal asistenci a podle agenturního reportu TASR sklidil největší ovace celého večera. Stadion byl vyprodaný. Když se Brazilec poprvé dotkl míče, City Arena burácela.
A přesto v určitém momentu, zachyceném na videu, které se rozletělo po sociálních sítích, skandovala část publika jméno českého youtubera. Denník N popsal, jak se děti fotily s českými influencery a jak pro nejmladší diváky Ronaldinho funguje spíš jako digitální postava z her a krátkých videí než jako živá vzpomínka na barcelonské finty.
Důležitý kontext: žádné měření hlasitosti neexistuje. Virální video zachytilo konkrétní okamžik, konkrétní sektor. Celostadionový obraz byl jiný, Ronaldinho zůstal hlavní hvězdou. Ale ten mikro-moment odhalil něco, co se nedá přeslechnout.
Dva typy slávy na jednom trávníku
Ronaldinho je ikona. Sako je každodenní společník. Rozdíl není v kvalitě, ale ve frekvenci kontaktu. Dítě, které sleduje Sakovy vlogy každý den, s ním má intenzivnější parasociální vztah než s legendou, kterou vidělo v sestřihu na YouTube Shorts. Ikona budí úžas. Creator budí pocit, že ho znáte osobně.
Trnava přitom nebyla výjimka. V září 2026 postavila LALIGA společně s EA SPORTS exhibici v New Yorku, kde vedle Figa, Marcela a Rivalda nastoupila desítka tvůrců obsahu. Match for Hope 2026 se oficiálně prezentoval jako spojení fotbalových legend a „některých z největších tvůrců obsahu na světě“. Formát legenda + creator dnes není lokální kuriozita. Je to vědomě exportovaný model, který řeší jeden konkrétní problém: jak dostat na stadion rodinu, kde táta přišel kvůli Ronaldinhovi a syn kvůli člověku, kterého táta nikdy neslyšel.
Co z toho plyne pro příští exhibice
Pořadatelé podobných akcí budou influencery zvát stále častěji, ne jako doplněk, ale jako součást produktu. V Trnavě to nebyl vedlejší efekt, ale záměr vepsaný do DNA akce od prvního ceníku. Dětské balíčky, hráčské sloty, VIP zóny s creatorem i legendou. Kdo chce dnes zaplnit stadion exhibicí, potřebuje obě generace. A každá přijde kvůli někomu jinému.
Ronaldinho nepřestal být hvězdou. Jen se vedle něj na trávníku objevil někdo, kdo dětem bydlí v hlavě každý den, ne jednou za dekádu, ale každé odpoledne po škole, v telefonu, na dosah palce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner