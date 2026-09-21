Na bývalou hvězdu Premier League najel při rozcvičce válec na úpravu trávníku. Townsend vyvázl se štěstím a dohrál zápas

Co přesně se stalo na stadionu Tinsulanon
Podle oficiálního stanoviska FA Thailand zveřejněného 21. září k incidentu došlo během poločasové rozcvičky náhradníků, nikoli před výkopem, jak uváděly první tweety. Andros Townsend sledoval míč a vstoupil do prostoru, kde zrovna pracoval válec na úpravu hrací plochy. Sekundární zprávy z thajských médií popisují přímý kontakt válce s dolní částí těla hráče. Townsend zůstal ležet na trávníku, kolem něj se okamžitě shromáždil realizační tým.
Klíčový detail: PT Prachuap v tu chvíli vedl a situace na hřišti nevyžadovala okamžité střídání. Townsend nakonec do zápasu zasáhl, ale až v čase 90+3, za stavu 3:0 pro jeho tým. Nešlo tedy o to, že by „normálně dohrál“. Šlo o symbolické cameo v nastavení, které spíš dokládá, že hráč nebyl zcela vyřazen, než že byl stoprocentně v pořádku.
Proč šlo o štěstí, i když to vypadá nevinně
Veřejná lékařská zpráva ani klubový zdravotní bulletin k dispozici nejsou. Oficiálně víme jen to, že Townsend neutrpěl „vážné zranění“. Jenže u mechanismu zhmoždění dolní končetiny, a válec na trávník váží řádově stovky kilogramů, může být zdánlivá lehkost ošidná.
Odborná literatura popisuje u takového typu poranění několik rizik, která se nemusí projevit okamžitě:
- Skrytá zlomenina – kost může být narušena i bez viditelné deformity; podle Mayo Clinic patří mezi komplikace i cévně-nervové poškození.
- Akutní kompartment syndrom – tlak ve svalovém prostoru omezuje prokrvení a bez rychlého chirurgického zásahu může vést k trvalému poškození svalů a nervů. NHS ho řadí mezi urgentní stavy.
- Pozdní rozvoj otoku a necitlivosti – příznaky se mohou rozvinout hodiny po incidentu, kdy už hráč dávno opustil stadion.
Townsend vstal, odešel po svých a nakonec nastoupil. Ale to, že se nic vážného nestalo, neznamená, že se nic vážného stát nemohlo. Rozdíl mezi virálním kuriózním videem a katastrofou byl v úhlu, rychlosti a pár centimetrech.
Bezpečnostní selhání, které přiznala i federace
FA Thailand ve svém stanovisku neobalovala incident do diplomatických frází. Výslovně přiznala bezpečnostní pochybení a oznámila prověrku okolností. Pokyny směřovaly nejen ke klubům, ale i k delegátům zápasu, rozhodčím a dalším funkcionářům, což naznačuje, že odpovědnost se netýká jen obsluhy válce, ale celého řetězce zápasové organizace.
Jako srovnávací rámec poslouží předpisy UEFA pro stadionní infrastrukturu, které požadují jasně vymezené rozcvičovací zóny a bezpečnostní koridor tam, kde prostor pro zahřívání sousedí s hrací plochou. Thajská liga není pod jurisdikcí UEFA, ale princip je univerzální: těžká technika a rozcvičující se hráči nesmějí sdílet stejný prostor ve stejný čas. Na stadionu Tinsulanon toto pravidlo evidentně selhalo.
K 21. září 2026 nebyla zveřejněna konkrétní sankce vůči Pattani FC, pořadateli ani obsluze stroje. Vyšetřování běží.
Jak je na tom Česko
V českém profesionálním fotbale se nám srovnatelný incident (válec na trávník versus hráč při rozcvičce) ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. To ale neznamená, že téma bezpečnosti kolem hřiště je vyřešené. Ligová fotbalová asociace před sezonou 2025/26 zavedla povinnou zdravotní místnost, AED u hrací plochy, zdravotní briefing před zápasem a krizové protokoly. Specifický veřejný protokol pro pohyb těžké údržbové techniky v době hráčské rozcvičky se ale v české regulaci zatím neobjevil.
Podle nás je to mezera, která si zaslouží pozornost dřív, než ji odhalí podobný incident. Stačí jeden špatně načasovaný vjezd sekačky nebo válce, jeden hráč otočený zády, a z české ligy letí po sítích stejné video.
Townsend a thajská kapitola kariéry
Andros Townsend odehrál v anglické Premier League přes dvě stě zápasů, reprezentoval Anglii a v roce 2013 patřil mezi nejsledovanější mladé hráče ostrovního fotbalu. Cesta do thajské Thai League 1 je pro evropského fanouška možná překvapivá, ale v kontextu asijského fotbalu jde o běžný model: zkušený hráč se jménem přináší klubu mediální viditelnost a na hřišti zkušenost, kterou lokální liga nenabízí.
PT Prachuap FC z utkání na stadionu Tinsulanon odjížděl s výhrou 3:0. Townsend odehrál necelé dvě minuty. A přesto se o tomto zápase mluví víc než o kterémkoli jiném v celé sezoně thajské ligy.
Válec na trávník měl být na hřišti neviditelný. Místo toho se stal hlavní postavou příběhu, který thajský fotbal donutí přehodnotit, kdo smí být na ploše a kdy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner