Zvládne šnek přežít s rozdrcenou ulitou? Malou prasklinu zacelí sám, lepidlem mu nepomůžete

Schránka suchozemského plže totiž představuje živou součást organismu, plášťová tkáň ji vylučuje vrstvu po vrstvě a uvnitř spirálovitého prostoru se tísní srdce, plíce, ledviny, střevo i pohlavní orgány. Když se u ní odlomí kousek okraje, šnek si poradí sám a překvapivě rychle. Jakmile se ale zhroutí celý poslední závit a ven vykoukne měkká tkáň, situace se dramaticky mění. Rozhodující otázka proto nezní „čím to zalepit“, nýbrž „je poraněná jen stěna, nebo už celý živočich?“
Proč ulita připomíná spíš kost než keramiku
Představa, že šnek nosí ulitu jako batoh, je lákavá, ale mylná. Plž je ke své schránce připojen mohutným kolumárním svalem a za celý život ji neopouští. Plášť, tenký záhyb tkáně obepínající viscerální masu, nepřetržitě vylučuje organickou bílkovinnou matrici, do níž se ukládá uhličitan vápenatý. Výsledkem je materiál tvořený z více než 95 % minerálem, jehož pevnost však stojí právě na té zbývající organické složce, podobně jako kost drží díky kolagenu. Nový materiál přibývá na
růstovém okraji ústí, takže spirála se s věkem prodlužuje, ale nikdy se nestaví celá znovu.
Uvnitř závitů leží kompletní viscerální aparát: plicní dutina přístupná přes dýchací otvor (pneumostom), srdce, trávicí žláza, střevo, ledvina i rozmnožovací soustava. Čím hlouběji do spirály poranění sahá, tím víc životně důležitých orgánů ztrácí ochranu, a tím rychleji hrozí vysychání, bakteriální nákaza a únik hemolymfy.
Tři hodiny na záplatu: jak probíhá biologická oprava schránky
Laboratorní pokusy ukazují, že drobný defekt dokáže plž utěsnit s pozoruhodnou rychlostí. U zahradního hlemýždě
Cornu aspersum vědci odstranili fragment o průměru přibližně 3 mm. Během pouhých tří hodin plášť vytvořil regenerační membránu, tenkou organickou blánku, která ránu provizorně uzavřela. Do tří dnů se pod ní začala ukládat mineralizovaná vrstva a defekt byl překrytý novou, byť tenčí skořápkou. Studie publikovaná v Applied Physics A potvrdila, že proces kopíruje normální tvorbu ulity: nejprve bílkovinná matrice, pak krystaly aragonitu.
Jiný experiment na sladkovodním plži
Lymnaea stagnalis zaznamenal, že polovina uměle vytvořeného zářezu srostla už za 12 až 36 hodin. Pro srovnání: u savčí kožní rány trvá samotná zánětlivá fáze dva až pět dní a nová tkáň dorůstá v následujících třech týdnech. Šnek tedy spouští „záplatu“ mimořádně svižně.
Rychlost má ovšem své meze. U druhu
Pomatias elegans s otvorem 4 × 4 mm se první známky hojení objevily teprve sedmý den, a ani po třech měsících se rána zcela neuzavřela. Velikost, poloha a hloubka poranění rozhodují o tom, zda jde o opravu stěny, nebo o marný pokus zacelit příliš rozsáhlou ztrátu. Kde leží hranice mezi prasklinou a katastrofou
Pro člověka, který na zahradním chodníku najde zraněného plže, existuje poměrně čitelné rozlišení:
Opravitelné poškození: vlasová trhlina, drobný odštěpek na okraji, menší narušení stěny bez odkrytí měkkých tkání. Šnek se normálně pohybuje, zatahuje se do ulity, neprosákne žádná tekutina. Vysoce rizikový stav: více úlomků, propadlý nebo rozlámaný poslední závit, viditelná měkká tkáň, výtok hemolymfy, neschopnost zatáhnout tělo dovnitř, nápadná apatie.
U prvního scénáře stačí vrátit živočicha do klidného, vlhkého úkrytu a nechat biologii pracovat. U druhého jde o těžké poranění celého organismu, plášť ztrácí schopnost bránit vysychání, orgány jsou obnažené a infekce přichází během hodin.
Zásadní omyl, který situaci často zhorší, spočívá v pokusu ulitu „spravit“ domácím lepidlem, sekundovým tmelem nebo lakem na nehty. Biologická oprava probíhá výhradně přes plášťovou tkáň a její organickou membránu. Vrstva lepidla tento proces zablokuje, může uvolňovat toxické výpary a zabrání plášti v kontaktu s poškozeným místem. Chovatelské příručky před domácími adhezivy
výslovně varují.
VIDEO Co zraněnému plži skutečně pomůže, a odkud bere vápník
Pokud poranění spadá do kategorie „opravitelné“, klíčové je zajistit tři věci: vlhkost, klid a vápník.
Vlhké prostředí brání vysychání měkkých tkání, ale přemokření podporuje bakterie. Ideální je stinný kout se substrátem z vlhkého mechu či listí, rozhodně ne kaluž. Manipulaci je třeba omezit na minimum: každé uchopení ulity přenáší tlak na křehkou stěnu. A vápník? Šneci ho čerpají z potravy, z půdy, z rozkládajícího se listového opadu i z drobných kamínků. Na zahradě s kyselým rašelinovým podložím bývá dostupnost uhličitanu vápenatého nízká, ulity křehnou a hůře se regenerují. Praktická pomoc: kousek sépiové kosti nebo drcené vaječné skořápky položené do blízkosti úkrytu.
Pro zotavujícího se plže platí ještě jedno pravidlo: žádné tvrdé překážky ani keramické střepy v okolí. Pád z výšky pouhých několika centimetrů na kamenný povrch dokáže čerstvě zacelený defekt znovu otevřít.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková