Známka z roku 1915 se prodala za 580 000 Kč. Existuje jich jen 20 kusů, cenu určuje dvojitý přetisk

Když přišel na řadu los číslo 556, singl německé koloniální známky Kamerunu s dvojitým přetiskem C.E.F. 3S z roku 1915, katalogově vedený jako SG.B12c, kladívko dopadlo na 370 000 Kč.
Jak válečný přetisk na německé jachtě vytvořil jednu z nejhledanějších koloniálních rarit
Příběh začíná v červenci 1915 na území dnešního Kamerunu. Britské expediční síly pod velením generála Charlese Dobella právě obsadily německou kolonii a potřebovaly poštovní provoz. Řešení bylo pragmatické: na zásoby německých koloniálních známek s motivem císařské jachty se natiskl nový nápis „C.E.F.“ spolu s přepočítanou hodnotou v šilincích. Emise vstoupila v platnost 12. července 1915.
U nejvyšší nominální hodnoty 3 šilinky (odpovídající původním 3 markám) se ovšem stalo něco neplánovaného. Jeden arch, tedy dvacet známek, prošel tiskovým strojem dvakrát. Výsledkem je dvojitá imprese přetisku, jasně viditelná pouhým okem. Proč vadný arch nikdo nevyřadil? Přímý archivní doklad chybí, ale odborný časopis West Africa Study Circle popisuje podmínky polního provizoria, kde kontrola kvality zákonitě pokulhávala za standardy londýnské tiskárny. Právě z tohoto jediného archu pochází všechny známé exempláře chybotisku SG.B12c.
Proč trojice parametrů žene cenu do stovek tisíc korun
Vzácnost sama o sobě nestačí. Na aukčních trzích se cena formuje teprve tehdy, když se sejde několik faktorů najednou:
- Výrobní odchylka – dvojitý přetisk je měřitelná anomálie, snadno identifikovatelná a katalogově evidovaná. Odborná literatura detailně popisuje znaky pravého zdvojení i charakteristiky padělaných napodobenin (širší rozestup impresí, chybějící interpunkce, nesprávný základní tisk).
- Minimální census – dvacet kusů z jednoho archu představuje strop. Kde se zbývajících zhruba devatenáct exemplářů nachází, veřejně známo není; půjde o směs soukromých sbírek, dealerských zásob a možná několika institucionálních držeb.
- Autoritativní atestace – draženou známku doprovází certifikát Royal Philatelic Society London, nejuznávanější expertní instituce oboru. Katalogová reference u položky činila 20 000 liber.
Vysoká nominální hodnota 3 šilinky přidává čtvrtý rozměr: sběratelé britských okupačních emisí po ní sahají jako po koruně celé série. V rámci téže aukce se běžnější kamerunská celistvost prodala za 3 800 Kč a čtyřblok nižší hodnoty s dvojitým přetiskem startoval na 40 000 Kč. Singl nejvyšší hodnoty vyšplhal na kladívkovou cenu 370 000 Kč, stonásobek obyčejné celistvosti.
Pražský aukční sál jako středoevropský uzel filatelistického trhu
Že se mezinárodně sbíraný koloniální materiál draží v Praze, a nikoli v Londýně či Curychu, vypovídá o posunu tuzemského trhu. Burda Auction se od roku 2014 soustředí výhradně do hlavního města, kde provozuje první specializovaný filatelistický aukční dům s vlastním sálem. Firma deklaruje roční obrat přesahující 50 milionů Kč, přibližně čtyřicetiprocentní podíl na domácím trhu a databázi více než 20 000 aktivních sběratelů i investorů z tuzemska i zahraničí. Zahraniční portál Philasearch ji označuje za „přední aukční dům v České republice“ a „silného hráče ve střední Evropě“.
Zářijová aukce číslo 84 to potvrdila celkovým obratem kolem 19 milionů korun. Vedle kamerunského chybotisku zazářily dosud neznámé nezoubkované čtyřbloky emise 1. výročí Slovenského národního povstání, které kladívkově dosáhly 430 000 Kč. Burda sama o nich před dražbou napsala, že „dosud nebyly sběratelům známy“, další příklad toho, jak se i na zralém středoevropském trhu vynořují položky vysoké třídy ze soukromých držeb.
Kdo dnes kupuje známky za statisíce a proč roste investorský zájem
Skladba kupců se proměňuje. Stanislav Výtisk, odborník spojený s Burda Auction, popisuje ústup masového sběratelství a nástup vystavovatelů a investorů. Inflační zkušenost posledních let, hledání hmatatelných aktiv s omezenou nabídkou a snadnější přístup díky online dražbě v reálném čase, to vše přitahuje novou vrstvu zájemců. Burda sama rámuje meziválečné československé známky jako alternativní ochranu proti inflaci, byť z našeho pohledu je na místě opatrnost: jde o specializovanou, nelikvidní alternativu silně závislou na expertize, kvalitě a provenienci, rozhodně ne o univerzální investiční nástroj.
Pro ty, kdo aukci nestihli, Burda bezprostředně po skončení sálu spustila takzvaný aftersale, tedy neprodané losy za vyvolávací cenu navýšenou o aukční provizi 21 %. A kdo má doma zděděnou sbírku a tuší, že by v ní mohlo být něco zajímavého? Firma výslovně vyzývá veřejnost k zaslání fotografií k prvotnímu posouzení, protože laické určení tržní hodnoty bývá zrádné.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková