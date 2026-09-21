Microsoft po dvou letech chystá velkou akci s Nvidií. Ukáže odpověď na MacBook Pro, ale na Windows 12 zapomeňte

Na klávesnicích notebooků prodávaných od roku 2024 je klávesa Copilot. Kdy jste ji naposledy zmáčkli? Umělá inteligence ve Windows totiž z velké části běží někde na vzdáleném serveru, ne v počítači na stole. Microsoft tvrdí, že to změní, a chystá k tomu první velkou akci kolem Windows a Surface od května 2024. Redakce Mobify proto sáhla po oficiálních dokumentech Microsoftu, Nvidie a Applu a zjišťovala dvě věci: jestli Microsoft chystá Windows 12 a co si za takový počítač koupí člověk v Česku.
Datum je dané, místo taky. Jedno jméno na pódiu ale nesedí
Akce začíná 7. října 2026 v San Francisku v 10:00 pacifického času, pro Česko tedy v 19:00. Vystoupit mají Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu, Pavan Davuluri, který má u Microsoftu na starost Windows a Surface, a Jensen Huang, šéf Nvidie, firmy vyrábějící grafické čipy a hardware pro umělou inteligenci. Datum, čas i jména řečníků uvedl 15. září 2026 The Verge a den nato je zopakoval Windows Central. Tématem má být lokální umělá inteligence, tedy výpočty běžící přímo v počítači, nikoli na vzdáleném serveru. Odezva pak méně závisí na internetovém připojení a data nemusí při zpracování opouštět zařízení. Řeč přijde na notebook Surface Laptop Ultra, oznámený 31. května 2026, a na čip RTX Spark od Nvidie. Jedno slovo se ale v oficiálních materiálech Microsoftu k tomuto hardwaru neobjevuje ani jednou. A je to zrovna to, na které hodně lidí čeká.
Windows 12 v dokumentech chybí. Místo něj tam je něco jiného
Redakce Mobify prošla blog Microsoftu z 31. května 2026, materiály z vývojářské konference Build 2026 i specifikace Nvidie a označení Windows 12 v nich nenašla. Nvidia naopak u RTX Spark uvádí jako podporovaný systém Windows 11.
Co se v systému mění, Microsoft popisuje třemi body. Systém nově rozděluje úlohy mezi 20 jader procesoru podle jejich typu, grafická část dostane přístup k větší části systémové paměti a vylepšení se dočká Prism, tedy vrstva, která na procesorech Arm spouští programy napsané pro klasické počítačové procesory. Přeloženo do praxe: odpověď na otázku, jestli vám na novém stroji poběží staré programy. Nová verze systému se z těchto dokumentů doložit nedá a kdo ji slibuje, opírá se o neoficiální zdroje.
Model o 120 miliardách parametrů v notebooku. K čemu to je vám doma?
Surface Laptop Ultra podle Microsoftu spojuje grafický čip Nvidia Blackwell RTX s až 128 GB jednotné paměti a má lokálně zvládnout modely umělé inteligence až se 120 miliardami parametrů. Parametr si představte jako jedno z nastavení, ze kterých je model složený; víc parametrů obvykle znamená schopnější, ale zároveň náročnější model. Uživatel z toho může těžit například při přepisu mluveného slova bez odesílání zvuku pryč, odstraňování šumu, zvětšování videa nebo doplňování kódu přímo v zařízení.
Jde ovšem o čísla výrobce, ne o nezávislé měření, a Microsoft sám zařízení označuje za předprodukční. Rozhraní pro převod řeči na text má podle materiálů z Build 2026 začínat v angličtině a na další trhy se rozšiřovat postupně; čeština v dokumentu uvedená není. Zbývá poslední a nejpraktičtější otázka: kolik za takový notebook dá člověk v Česku a jestli ho tu vůbec bude moct koupit.
Apple má v Česku cenu. Microsoft má podzim
V české nabídce Microsoft Storu, do které redakce Mobify 17. září 2026 nahlédla, se Surface Laptop Ultra s cenou v korunách neobjevil; kolekce Surface obsahovala pět jiných modelů. Microsoft u nového notebooku uvádí jen dostupnost později v roce 2026 a upozorňuje, že nabídka se může lišit podle země. Konkrétní termín českého prodeje ani cenu v Kč tedy k tomuto datu neřekl.
Apple je v jiné fázi: 16palcový MacBook Pro s čipem M5 Pro začíná podle české tiskové zprávy z 3. března 2026 na 74 990 Kč a prodává se od 11. března 2026. Zaměřením si oba stroje konkurují, v českém obchodě zatím jen jeden z nich. Úplný seznam notebooků s RTX Spark na stránkách Nvidie obsahuje i Surface Laptop Ultra, vedle něj tam jsou stroje dalších výrobců:
- ASUS ProArt P16
- Dell XPS 16
- HP OmniBook Ultra 16
- Lenovo Yoga Pro 9n
- MSI Prestige N16 Flip AI+
Podruhé už výmluva na první generaci neplatí
Microsoft 7. října 2026 znovu postaví Windows na umělé inteligenci běžící přímo v počítači. Podruhé během dvou let.
Redakce Mobify postavila vedle sebe formulace z obou pokusů. V roce 2024 Microsoft o počítačích Copilot+ PC napsal, že jde o „nejvýznamnější změnu platformy Windows za dekády“; o necelé tři týdny později oznámil, že funkci Recall, která ukládala snímky obrazovky, před dodáním přepracuje. Bude vypnutá, dokud ji uživatel sám nezapne, vyžádá si přihlášení přes Windows Hello a data zašifruje. V roce 2026 firma nemluví jen o výpočetní jednotce v procesoru, ale také o grafickém čipu Nvidie, lokálních modelech a agentech. To je věcný posun, ne jen přebalení stejné myšlenky.
Dá se namítnout, že i v roce 2026 jde o slova z tiskové zprávy, a je to pravda: 7. října 2026 zazní sliby, ne měření. Rozdíl je v tom, že k nim tentokrát patří konkrétní parametry, termín a jména dalších výrobců. Kdo potřebuje notebook hned, nemá důvod čekat na stroj bez české ceny. Kdo chce umělou inteligenci ve vlastním počítači, dozví se v 19:00, jestli klávesa Copilot z roku 2024 konečně dostane smysl.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda