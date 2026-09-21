Cibulková na rande v divadle zapomněla podprsenku a partner za ní běžel jako cvičený pes. Slováci ji nešetřili

Bývalá světová čtyřka a finalistka Australian Open 2014 dorazila na inscenaci Amatéri v černých riflích, zatímco její partner Tibor Vincze vedle ní stál v tmavošedém obleku. Kontrast spustil lavinu komentářů, která se ale nezastavila u oblečení. Lidé začali číst gesta, vzdálenost mezi nimi, směr pohledů. Z návštěvy divadla se stal test toho, jak má „správně“ vypadat nový vztah po rozvodu.
Tři vrstvy kritiky, které se sešly najednou
Komentáře pod zveřejněnými záběry šly po třech věcech současně. První byla nejhlasitější: džíny v SND. Pro část slovenského publika je divadlo stále institucí, kde se nosí šaty a oblek, a rifle, byť černé a úzké, čtou jako demonstrativní neúctu. Druhá vrstva byla srovnávací. Cibulková si v minulosti budovala image módní ikony: v roce 2024 ji TV Markíza chválila za minimalistické černé šaty a luxusní šperky v Let’s Dance, o pár měsíců později překvapila krojem od stylisty Andreje Kusalíka na Slovenke roka. Džíny v divadle tak nestály samy o sobě, stály proti celému archivu outfitů, které jí dřív vynesly obdiv.
Třetí vrstva byla nejcitlivější. Komentátoři si všimli, že pár při příchodu nepůsobil jako demonstrativně zamilovaná dvojice. Vincze šel za ní, ne vedle ní. Jeden komentář tvrdil, že „chodí za ní jako pejsek“, další přímo použil formulaci „běhá za ní jako cvičený pes“. Z pár vteřin příchodu si lidé poskládali celý příběh o dominanci a podřízenosti.
Kdo je Tibor Vincze a proč to není náhodné jméno
Vincze není pro slovenský bulvár jen „nový muž Cibulkové“. Veřejný záznam v Obchodnom vestníku ho dokládá jako jednatele firmy BAGETA 89 s. r. o., kde byl jedním ze společníků Michal Navara, Dominikin exmanžel. Podnikatel z blízkého rodinně-podnikatelského kruhu, ne cizí člověk. Právě tohle propojení dodává celému příběhu vrstvu, kterou čistě módní kritika nepokryje.
Jejich vztah přitom není čerstvá novinka. Časová osa vypadá takto:
- Leden 2026 – první společný záběr na Dominikině Instagramu z oslav dcery Niny, ještě v rodinném kontextu.
- Březen 2026 – média je zachytila při veřejném polibku, první čitelné vystoupení jako pár.
- Duben 2026 – společný návrat z rodinné dovolené v Malajsii, tentokrát i s dětmi.
- Srpen 2026 – VIP prostory na rozlučkovém zápase Zdena Cháry, bok po boku.
- Září 2026 – SND, inscenace Amatéri. A vlna kritiky.
Podle nás je pravděpodobnější, že pár při příchodu do divadla kontroloval míru veřejnosti (nehrál zamilovanou dvojici pro fotografy), než že záběry odhalily skutečný chlad ve vztahu. Člověk, který s partnerem absolvuje dovolenou s dětmi a VIP akci, nemusí při každém kroku na červeném koberci demonstrovat náklonnost.
Co Cibulková na kritiku říká, a co ne
K zářijovému divadlu se Cibulková v otevřených zdrojích do 21. září 2026 veřejně nevyjádřila. Ani k riflím, ani k údajné absenci podprsenky, kterou část komentátorů řešila. Její vlastní komentář k outfitu prostě neexistuje.
Zapadá to ale do dlouhodobého vzorce. Už v roce 2021 v rozhovoru pro Feminity řekla, že na zlomyslné komentáře nechce „plýtvat energií“. V červnu 2026 v podcastu zopakovala totéž jinak: kdo chce být autentický, musí počítat s tím, že ho nebude mít každý rád. Na některé věci je podle ní lepší nereagovat.
Stojí za zmínku, že Cibulková není čistě slovenská kauza. Její rozchod s Navarou i nový vztah pokrývaly iDNES i Blesk prakticky okamžitě po lednovém oznámení.
Proč veřejnost nesoudila jen oblečení
Celá debata kolem SND odhaluje něco hlubšího než spor o dress code. Cibulková je žena, která veřejně přiznala, že rozvod rodičů s dětmi je „prohra v životě“, a pak se během několika měsíců ukázala s mužem z bezprostředního okruhu exmanžela. Publikum v tomhle případě neposuzovalo jen rifle versus oblek. Posuzovalo, jestli nový vztah vypadá „dost vážně“, „dost vyváženě“, „dost slušně“ podle pravidel, která si samo nastavilo.
Fakta přitom mluví jinak než komentáře. Společná dovolená s dětmi, veřejný polibek v březnu, VIP v srpnu. Jeden zdrženlivý příchod do divadla neznamená problém ve vztahu. Znamená jen to, že pár vteřin záběrů stačí k tomu, aby si internet napsal vlastní scénář.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta