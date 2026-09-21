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Android Auto vám ukáže fotky cíle přímo na displeji auta. Google chce zařídit, abyste už nesahali po telefonu

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ANALÝZA | Do okénka vedle trasy v Android Auto se vešla fotka místa, kam jedete, i shrnutí od Gemini. Zatím je to jen v rozpracovaném rozhraní.
Android Auto, hudební přehrávač

Android Auto, hudební přehrávač

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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