Android Auto vám ukáže fotky cíle přímo na displeji auta. Google chce zařídit, abyste už nesahali po telefonu

Zadáte do navigace adresu podniku, který znáte z jediného odkazu, a stejně ještě před vyjetím sáhnete po telefonu: jak to tam vypadá a kde se parkuje. Právě tenhle pohyb rukou má odpadnout. Na kartě cíle se v rozpracovaném rozhraní objevila fotka místa, po klepnutí celá galerie a pod ní krátké shrnutí od Gemini. Android Auto je systém Googlu, který přenáší část funkcí telefonu na displej auta, Gemini je umělá inteligence téže firmy. Háček je v tom, že Google o změně ke 17. září 2026 nikde nemluví a většina řidičů ji po aktualizaci v autě nenajde. Redakce Mobify proto prošla oficiální stránku Android Auto, nápovědu Googlu i záznam instalačního balíčku a oddělila doložené od pouhého návrhu.
Vedle trasy je najednou okénko, které tam dřív nebylo
Co karta cíle ukazuje teď? Kompaktní přehled se základními údaji, po klepnutí na šipku přibude hodnocení, telefonní číslo, parkování, platební možnosti nebo bezbariérovost, pokud je zápis místa obsahuje. Fotky a shrnutí od Gemini zůstávají v aplikaci Mapy Google v telefonu.
V rozpracovaném rozhraní je to jinak.
Android Authority, server rozebírající instalační balíčky aplikací, 16. září 2026 v Android Auto 17.8 zpřístupnil kartu, která obsahuje fotografii cíle. Klepnutí ji rozbalí do samostatné galerie, sekce Overview ukazuje zkrácené shrnutí od Gemini a po rozkliknutí se zobrazí delší přehled s adresou a telefonním číslem. Přibývá také sekce Good to know s údaji typu parkování nebo bezbariérový vstup. Odhadovaný čas jízdy a vzdálenost se v návrhu přesouvají do vodorovného pruhu ve spodní části karty. Gemini přitom v Android Auto oficiálně je: stránka Android Auto uvádí například hlasové vyhledávání míst a další funkce ovládané hlasem.
prvek karty cíle Android Auto k 17. září 2026 nález v Android Auto 17.8 fotka místa nic náhled a galerie shrnutí od Gemini nic, jen v Mapách v telefonu zkrácené, rozkliknutelné Good to know údaje až po klepnutí na šipku samostatná sekce odhad času a vzdálenost na kartě, mimo spodní pruh spodní vodorovný pruh
Novou kartu redaktoři Android Authority viděli na displeji, jenže ve svém autě ji po aktualizaci nejspíš neuvidíte.
Proč to po aktualizaci ve svém autě nenajdete
Analýza instalačního balíčku zní složitě, znamená ale prostou věc: novináři otevřou soubor s aplikací a zapnou v něm rozhraní, které vývojáři připravili, ale běžným uživatelům ho zatím nepustili. V
záznamu na APKMirroru, do kterého redakce Mobify nahlédla, je balíček Android Auto 17.8.163744-release.daily veden jako vydání Google LLC s datem 12. září 2026. APKMirror je veřejný archiv instalačních balíčků, ne oficiální kanál Googlu.
Přítomnost verze 17.8 v telefonu ovšem nezaručuje nic. Redakce Mobify otevřela ke 17. září 2026 oficiální stránku Android Auto i
nápovědu k jeho nastavení a novou kartu cíle s fotkami ani shrnutím od Gemini v nich nenašla. Google funkce zapíná postupně ze svých serverů a u Gemini v Android Auto uvádí, že dostupnost se může lišit podle zařízení, jazyka a oblasti. Novinku neoznámil, datum nasazení neuvedl a rozhraní může změnit nebo nevydat vůbec. Odhad, že půjde o týdny, pochází od médií, ne od Googlu.
Zbývá druhá polovina odpovědi: co z toho bude platit pro řidiče v Česku a kolik korun si za to Google řekne.
Co z toho platí pro české řidiče a co za to zaplatí
Android Auto potřebuje kompatibilní auto nebo autorádio a telefon. U většiny kabelových připojení Google uvádí Android 9.0 nebo novější, u bezdrátového Android 11.0 nebo novější a vybraná novější vozidla. Při prvním bezdrátovém spárování má být zapnutý Bluetooth, Wi-Fi i určování polohy a auto stát v poloze P. Pro Gemini v autě platí přísnější podmínky:
nápověda Gemini žádá telefon s Androidem 11 nebo novějším a alespoň 2 GB operační paměti. Zda nová karta poběží i bezdrátově, Android Authority neuvádí.
Teď český detail. V seznamu jazyků Gemini je čeština označená hvězdičkou a poznámka pod ní říká, že jazyk nepodporuje spuštění hlasovým povelem Hey Google a některé akční funkce. Část novinky s umělou inteligencí u nás tedy nemusí fungovat stejně jako v angličtině. Dostupnost karty pro Česko Google neoznámil a samotná česká dostupnost Android Auto je v otevřených materiálech nejasná: seznam zemí na oficiální stránce Českou republiku v otevřeném textu neuvádí, česká stránka Android Auto v Google Play přitom existuje. Pokud má auto služby Googlu vestavěné, jde o systém Google built-in a nálezu se to netýká.
Samostatný poplatek za novou kartu cíle Google v otevřených materiálech ke 17. září 2026 neuvádí,
stránka Android Auto v Google Play nabízí instalaci a jako podmínku zmiňuje aktivní datové připojení. Samotná funkce tedy podle dostupných informací nemá mít zvláštní poplatek; připojení k internetu ale může spotřebovávat mobilní data podle tarifu. Otázka, jestli okénko splní, co slibuje, je ale jiná. Jedno okénko telefon z ruky ještě nevyndá
Doložené je, že se fotka a shrnutí místa mají přestěhovat z telefonu na displej auta. Doložené není, že kvůli tomu řidiči sáhnou po telefonu méně často. Tvrzení o vyšší bezpečnosti nechává redakce Mobify stranou: měření k němu není ani v analýze Android Authority, ani v materiálech Googlu, a Google se k funkci nevyjádřil, takže vlastní data nenabídl.
Směr je přesto čitelný. Gemini se do auta posouvá po krocích, od ovládání navigace a zpráv až k informacím o místech, a nová karta ho dotahuje tam, kam se řidič dívá stejně. Nápověda k nastavení Android Auto přitom počítá s autem v poloze P a s tím, že si na nastavení necháte čas před jízdou. Google v ní připomíná:
„Jezděte bezpečně. Věnujte pozornost silnici a dopravním podmínkám a vždy dodržujte platné zákony“. Rozhodování o cíli tedy má proběhnout, dokud auto stojí.
Okénko odbourá jeden úkon: dohledávání fotky a základních údajů o cíli v telefonu. Rezervaci, odpověď na zprávu ani zaplacení parkování z něj neuděláte. Vejde se do něj přesně ta část telefonu, kterou používáte chvíli před vyjetím, a právě proto ji má smysl použít ve stojícím autě. Zatím jen v návrhu, který Google může kdykoli zahodit.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík