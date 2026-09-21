Ovečkin pomáhá Putinovi v kampani a investigativci odhalili možný důvod

Když NHL 10. dubna 2025 slavnostně oceňovala Ovečkina za překonání gólového rekordu, na ledě vedle něj stál muž, kterého liga oficiálně představila jako „tchána Kirilla Šubského“. Kamera ho zachytila v rodinném kruhu, mezi manželkou Nastasijí a dětmi. Jenže Kirill Šubskij není jen otec nevěsty. Je generálním ředitelem holdingu RT-Chemcomposite, firmy, která vyrábí speciální materiály pro ruské stíhačky Su-34, Su-35S a strategické bombardéry Tu-160. A ta firma patří do ekosystému Rostecu, státní korporace na západních sankčních seznamech.
PutinTeam: víc než fanouškovský klub
Příběh Ovečkinovy politické angažovanosti má přesná data. 2. listopadu 2017 zveřejnil na Instagramu výzvu k založení hnutí PutinTeam. Vyzval stoupence ruského prezidenta, aby se „sjednotili“ před prezidentskými volbami 2018. O tři týdny později, 24. listopadu, propagoval spuštění webu putinteam.ru, který měl sbírat podporu a zviditelnit známé tváře projektu: sportovce, celebrity, veřejné osobnosti.
The Washington Post tehdy přepsal jeho slova: „Jen podporuji svou zemi.“ Jenže Ovečkin nebyl jedním z mnoha podporovatelů. Byl zakladatelem a hlavní tváří celého projektu. To je zásadní rozdíl oproti desítkám ruských sportovců na Západě, kteří zůstali u mlčení nebo obecných výroků o lásce k vlasti.
A tahle kampaňová linka neskončila v roce 2018. V září 2026 agentura Reuters citovala Washington Capitals, podle nichž byl Ovečkin v Rusku požádán o účast ve videokampani Jednotného Ruska, strany, která je politickým nástrojem Kremlu. Klub to rámoval jako požadavek „jeho země“. Liga s ním dál počítá. 2. července 2026 podepsal nový roční kontrakt.
Tchán z obranného průmyslu
Kirill Šubskij figuruje v oficiálních materiálech Rostecu jako generální ředitel holdingu RT-Chemcomposite. Tisková zpráva z roku 2014 popisuje portfolio firmy bez obalu: letecké zasklení, kompozitní materiály pro vojenské letouny, dodávky pro programy Su-34, Su-35S a Tu-160. Databáze Aviaport jeho funkci uvádí ještě v dubnu 2026.
Rostec sám o sobě není okrajový hráč. Je to státní korporace zastřešující stovky podniků v obraně, letectví a speciálních technologiích. Řídí ji Sergej Čemezov, muž, kterého unijní sankční dokumenty výslovně popisují jako Putinova blízkého spolupracovníka a bývalého důstojníka KGB, který s budoucím prezidentem sloužil v Drážďanech. Čemezov je na americkém sankčním seznamu OFAC od března 2022. Rostec figuruje i v českém znění přílohy IV k unijním sankčním pravidlům, tedy mezi subjekty citlivými pro exportní a technologické restrikce.
Šubskij sám na žádném veřejně dostupném sankčním seznamu zatím nefiguruje. Ale jeho pozice uvnitř Rostecu ho řadí do prostředí, které Západ systematicky omezuje.
Co tvrdí investigativci, a co z toho obstojí
V dubnu 2025 publikoval server Tomorrow’s Affairs analytický text, který propojil Ovečkinovu podporu Putina, Šubského roli v Rostecu a jeho přítomnost ve Washingtonu v době rekordního gólu. Autor Sergej Stepancev naznačil, že Šubského návštěva mohla mít i zpravodajský rozměr, zejména proto, že ve VIP lóži Capitals se ve stejné době pohyboval ředitel FBI Kash Patel s Waynem Gretzkým.
Tady je potřeba oddělit fakta od interpretace. Patelova přítomnost na zápasech je doložená: AP potvrdila, že seděl s Gretzkým při duelech, v nichž Ovečkin rekord vyrovnal i překonal. Šubského přítomnost na ceremoniálu 10. dubna 2025 je doložená oficiálním zápisem NHL. Časová a prostorová souběžnost existuje.
Co ale neexistuje: veřejný důkaz o schůzce, jednání nebo jakékoli konkrétní agendě mezi Šubským a americkými představiteli. Tvrzení o Šubského vlastní minulosti u KGB se v otevřených primárních zdrojích nepodařilo ověřit. Vazba na zpravodajské prostředí je doložitelná přes jeho nadřízeného Čemezova a strukturu Rostecu, ne přes osobní služební záznam.
Tomorrow’s Affairs přinesl legitimní otázky. Odpovědi na ně ale zatím stojí na dedukci, ne na dokumentech.
Proč je ten příběh důležitý i bez špionážní zápletky
Síla tohoto příběhu nespočívá v neprokázané tajné operaci ve VIP lóži. Spočívá v tom, co je doložené a veřejné, a přesto málokdy vyslovené nahlas.
Alexandr Ovečkin není sportovec, který jednou neobratně odpověděl na politickou otázku. Je zakladatelem kampaňového hnutí na podporu Vladimira Putina. V září 2026 se znovu objevil v propagandistickém videu vládnoucí strany. A jeho tchán, muž, který s ním stojí na ledě při nejslavnějším momentu jeho kariéry, řídí holding vyrábějící komponenty pro ruské vojenské letouny uvnitř sankcionované státní korporace.
Žádný z těchto faktů sám o sobě nedokazuje špionáž ani trestný čin. Dohromady ale vykreslují obraz, ve kterém je Ovečkinova loajalita ke Kremlu víc než osobní sympatie ke „svému prezidentovi“. Je součástí prostředí, kde se sport, propaganda a obranný průmysl potkávají na jednom rodinném snímku.
Co z toho plyne pro Ovečkinovu kariéru
Bezprostřední právní důsledky zatím nehrozí. NHL s ním dál normálně počítá, Capitals ho veřejně brání. Bez osobního zařazení na sankční seznam nebo bez imigračního zásahu jde o reputační a politický tlak, ne o existenční ohrožení jeho kariéry v zámoří.
Otázka ale zní jinak: jak dlouho může největší střelec historie NHL fungovat jako veřejná tvář kremelské mobilizace, aniž by to mělo důsledky přesahující novinové titulky? Odpověď zatím zná jen Washington, ten hokejový i ten politický.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka