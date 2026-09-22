Za socialismu stál pár Kčs a visel v každé kuchyni. Dnes za tenhle otvírák sběratelé na Aukru platí až 2 000 Kč

Kdo vyrůstal v panelákové kuchyni, ten ho zná. Kousek ohnutého kovu na konzervy a lahve, který visel na háčku vedle sporáku nebo se válel v zásuvce a přežil několik generací nádobí. Většina lidí ho dodnes bere jako obyčejnou veteš. Jenže mezi spoustou bezcenných kusů se občas schová jeden, za který dnes sběratel vysází pěknou sumu. Umění je ten rozdíl poznat.
Litinový býk, který napovídal, co je v konzervě
Nejvíc peněz dělají otvíráky odlité do podoby zvířat a drobných figurek. Vznikaly zhruba mezi roky 1920 a 1940, kdy začalo výrobcům záležet i na tom, jak vypadá obyčejné nářadí. Absolutní jednička mezi sběrateli je býčí hlava. Nástroj se chytne za ocásek a špičatý čumák se zakousne do plechového víčka. Objevují se i rybí motivy.
Ta zvířecí podoba nevznikla z rozmaru. Litinové otvíráky se dřív přibalovaly ke konzervám s hovězím, kterému se říkalo bully beef, takže býčí hlava rovnou hlásala, co zákazník uvnitř najde.
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Sám otvírák je přitom vynález docela pozdní. Plechovky se používaly už kolem roku 1810, jenže na pořádného pomocníka si lidé počkali další půlstoletí a do té doby si museli poradit s nožem, dlátem nebo vojenským bajonetem. Patent na první praktický otvírák získal Američan Ezra Warner roku 1858. Jeho krajan William Lyman pak v roce 1870 přidal model s ozubeným kolečkem, které se zakusovalo do plechu.
Reklamní kousky a otvíráky přišroubované ke zdi
Vlastní kapitolu tvoří reklamní provedení. Firmy je kdysi rozdávaly zákazníkům s vyraženým názvem, od pivovarů přes výrobce limonád až po hotely. Řada těch podniků dnes už neexistuje, a čím starší a hůř dohledatelná firma, tím vyšší poptávka.
A pak jsou tu nástěnné otvíráky přišroubované ke stěně nebo k rámu dveří. Zhruba od třicátých do šedesátých let se z nich stala běžná výbava kuchyní, hospod i benzinek. Právě odtud pochází představa otvíráku, který doma léta visel na stejném místě. Sběratele na nich lákají hlavně stará loga a reklamy.
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Nejdřív špatná zpráva. Drtivá většina otvíráků, co se doma najdou, nikoho nezajímá. Lisované plechové kousky z druhé poloviny minulého století vznikaly v milionových sériích, takže jsou dnes stejně běžné jako tehdy a v bazaru za ně dostanete patnáct dvacet korun.
Běžné sériové otvíráky z domácích zásuvek nemají sběratelskou cenu a v bazaru za ně dostanete patnáct až dvacet korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Sběratelskou cenu drží jedině poctivá litina. Když nástroj potěžkáte a leží v dlani jako malá kovadlina, stojí za bližší prohlídku. Odlehčený plech ani lesklá nerez nikoho z nadšenců nerozvášní.
Hodně napoví i značka schovaná na rukojeti nebo u čepu. Tuzemské dílny své výrobky značily třeba nápisem PRIM nebo Anti corro, na starších modelech z první republiky bývá německé D.R.G.M, tedy zápis chráněného užitného vzoru. Dobře čitelná ražba umí cenu pořádně nadzvednout.
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A teď to podstatné. Za slušně zachovalý, ale jinak obyčejný litinový kus nabídnou zájemci většinou pár set korun. Hranici dvou tisíc korun zdolá jen hrstka opravdu starých a vzácných rarit. Kus vytažený z domácí zásuvky na takovou sumu nedosáhne.
Konečnou cenu tvoří souhra stáří, vzácnosti a stavu. U figurálních kousků hodně rozhoduje původní nátěr, protože po přemalování jde jeho hodnota strmě dolů. Připlatí se i za funkční mechanismus a především za dochovaný dobový obal nebo přiložený návod, který se u těchto drobností dnes vidí výjimečně.
Než sáhnete po smirku, radši ruce pryč
Nejrychleji hodnotu zničí zbytečné leštění. Kdo přejede starý otvírák brusným papírem nebo agresivním odstraňovačem rzi, sedře i patinu a letitý povrch, tedy přesně to, co sběratel oceňuje nejvíc. Zůstane pak jen nablýskaný, ale bezcenný kov. Na vyčištění stačí přejet kus vlhkým hadříkem a lehce zakápnout olejem, aby dál nerezavěl. U opravdu cenného kousku je rozumnější zajít za restaurátorem.
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Pozor si dejte na novodobé napodobeniny, protože ozdobné litinové kusy se kopírují často. Padělek prozradí několik věcí. Pravá litina je magnetická a v ruce překvapivě těžká, takže lehký nebo nemagnetický kus je hned podezřelý. Všímejte si i švů po odlévání a toho, jestli nátěr stárl přirozeně, nebo byl narychlo dodělaný. Reálnou hodnotu nejlíp odhadnete z proběhlých dražeb, kde uvidíte, na čem podobné modely skončily. Nejvíc kupců se schází na Aukru, pomůžou i sběratelské inzeráty a skupiny zaměřené na retro.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Otv%C3%ADr%C3%A1k_na_konzervy, https://newenglandhistoricalsociety.com/connecticuts-uncanny-ezra-warner/, https://appraizely.com/antique-collectibles-price-guide/bottle-openers, https://www.kvety.cz/zajimavosti/stare-plechovky-kava-caj-mydlo-susenky-kakao-rez-patina-sberatele-hodnota-finance/, https://www.tiscali.cz/pokud-mate-v-supliku-tenhle-stary-otvirak-na-konzervy-sberatele-na-nej-cekaji-i-s-1-500-kc-na-ruku-678058, https://www.tiscali.cz/za-socialismu-stal-par-korun-a-mel-ho-v-supliku-kazdy-dnes-je-z-tohohle-otviraku-sberatelska-rarita-758711