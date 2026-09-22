V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Prima MAX vytáhne mrazivý mysteriózní velkofilm s Johny Deppem

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Pondělí jste přežili, teď si zasloužíte odměnu. Představte si mlhou zahalené vesničky, kde se šeptá o přízracích. Brutální vraždy bez hlav. A uprostřed toho všeho muže, který věří jen faktům a logice.
Tohle není jen další horor. Je to mistrovské dílo režiséra, který umí z temnoty vytěžit poezii. S hvězdným hercem, který pro roli adoptoval koně a inspiroval se… třináctiletými dívkami.
Dnes večer vás čeká film, na který fanoušci nedají dopustit. Hodnocení 80 % na ČSFD mluví jasně. Připravte si deku a zhasněte světla.
Burton a Depp v gotickém mistrovském díle
Řeč je o Ospalé díře z roku 1999. Režisér Tim Burton a jeho dvorní herec Johnny Depp vytvořili temnou detektivku, která redefinovala gotický žánr.
Depp hraje konstábla Ichaboda Cranea, který přijíždí do zapadlé vesnice vyšetřovat sérii brutálních dekapitací. Místní šeptají o bezhlavém jezdci, který se vrací z hrobu. Crane věří jen vědě a racionálnímu myšlení.
Brzy však zjistí, že realita je děsivější než jakákoliv pověra. V městečku plném tajemství se odehrává hra o život, kde hlavní roli hrají rodinná spiknutí, dávná pomsta a síly, které nelze vysvětlit.
Po boku Deppa září Christina Ricci, Miranda Richardson, Michael Gambon a démonický Christopher Walken jako samotný bezhlavý jezdec.
Když herec zachraňuje koně před smrtí
Natáčení provázely momenty, které vypovídají o charakteru hlavních tvůrců. Depp si natolik oblíbil jednookého koně Goldeneye, který hrál jeho věrného společníka Gunpowdera, že ho po skončení natáčení adoptoval.
Když se dozvěděl, že zvíře má být utraceno, okamžitě zasáhl a zajistil mu bezpečný domov. Goldeneye pak žil na Deppově ranči až do své přirozené smrti.
Samotné ztvárnění Cranea bylo velmi specifické. Depp čerpal inspiraci z nečekaných zdrojů – hereckého projevu Angely Lansbury z detektivního seriálu a chování třináctiletých dívek. Výsledkem je postava plná fyzické plachosti, sklonu k omdlévání a zároveň odhodlání jít až na dno věci.
Vesnice postavená od základu v anglickém údolí
Mnoho diváků dodnes věří, že se natáčelo v reálném městečku Sleepy Hollow ve státě New York. Pravda je jiná. Burton měl tak přísné estetické nároky, že reálné lokace v USA nevyhovovaly.
Celá vesnice byla proto kompletně vybudována jako obří kulisa v Anglii, v údolí Lime Tree u Hambledenu v Buckinghamshire. Každý dům, každá ulička, každý detail.
Rozpočet filmu činil 100 milionů dolarů. V přepočtu na dnešní hodnotu by to bylo zhruba 190 milionů dolarů, tedy přes 4,4 miliardy korun. Jeden z finančně nejnákladnějších gotických hororů v historii.
Investice se vyplatila. V roce 2000 film získal Oscara za nejlepší výpravu. Rick Heinrichs a Peter Young vytvořili svět, který diváka okamžitě pohltí.
Diváci i kritici se shodují na jednom
Na ČSFD má film hodnocení 83 %, na IMDb 7,3/10. Tržby celosvětově překročily 206 milionů dolarů. Ale nejdůležitější jsou reakce těch, kdo film viděli.
Zdroj: youtube.com
„Je to bezesporu výtvarně nejdokonalejší horor, jaký jsem měl tu čest vidět. Na každém záběru je vidět Burtonův dar neobyčejného rukopisu, který z jeho filmů dělá cosi nadpozemského,“ píše jeden z fanoušků.
Kritici oceňují především atmosféru. Každý záběr je mistrovským dílem plným snové poetiky a mrazivého napětí. Burton dokázal vytvořit svět, kde se gotická krása mísí s viscerální hrůzou.
Film funguje jako detektivka, horor i romantický příběh zároveň. A hlavně – po 27 letech od premiéry stále dokáže uchvátit.
Film Ospalá díra vysílá Prima MAX dnes v úterý 22. září 2026 od 20:00 do 22:05. Ideální čas pustit si film, který vás vtáhne do mlhy a temnoty. Už jste jej viděli, nebo půjde o první setkání s Burtonovým gotickým světem?
Zdroje článku: Kinobox, csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský