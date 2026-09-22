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V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Prima MAX vytáhne mrazivý mysteriózní velkofilm s Johny Deppem

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Začátek týdne máte za sebou a zasloužíte si pořádný filmový zážitek. Dnes večer vás čeká gotický klenot s rozpočtem přes čtyři miliardy korun, kde se věda střetává s černou magií.
V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Prima MAX vytáhne mrazivý mysteriózní velkofilm s Johny Deppem

V úterý ve 20:00 zatají celé Česko dech: Prima MAX vytáhne mrazivý mysteriózní velkofilm s Johny Deppem

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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