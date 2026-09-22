GTA 6 multiplayer má dorazit hned v roce 2027. Naznačil to šéf Twitche

GTA 6 multiplayer by měl podle šéfa Twitche Dana Clancyho dorazit až v roce 2027. Nikdo z Rockstar Games přitom o nástupci mimořádně úspěšného GTA Online dosud prakticky nemluvil a listopadové vydání Grand Theft Auto VI prezentuje jako čistě singleplayerovou hru.
Clancy se o multiplayeru rozpovídal v rozhovoru pro Bloomberg. Twitch podle něj s Rockstarem řešil nejen plány kolem GTA 6, ale také možnosti zapojení streamerů a dalších tvůrců.
„U GTA 6 uvidíte velký nárůst, ale ještě větší přijde příští rok, až spustí multiplayer,“ řekl Clancy.
Právě tahle věta je zajímavá. Neříká totiž jen to, že GTA 6 nějaký online režim dostane. Clancy poměrně konkrétně mluví o jeho spuštění v příštím roce, tedy v roce 2027.
GTA 6 je zatím oficiálně singleplayer
Rockstar Games žádné datum multiplayeru nepotvrdil. Dokonce zatím nepředstavil ani samotnou online část GTA 6 a není jisté, zda ponese název GTA Online, GTA Online 2 nebo úplně jiné označení.
Oficiální materiály se soustředí na příběh Jasona a Lucie a jejich cestu napříč fiktivním státem Leonida. Rockstar aktuálně uvádí GTA 6 jako singleplayerový titul pro PlayStation 5 a Xbox Series X a Series S s vydáním 19. listopadu 2026.
Clancyho slova proto nelze brát jako oficiální oznámení data. Rozhodně ale nejde ani o běžnou internetovou spekulaci. Twitch je pro Rockstar důležitou platformou a jeho šéf přímo uvedl, že s firmou o plánech kolem GTA 6 jednal.
U GTA 5 jsme čekali jen dva týdny
Pokud se rok 2027 potvrdí, Rockstar tentokrát zvolí jiný postup než u předchozího dílu. Grand Theft Auto V vyšlo 17. září 2013 a GTA Online bylo spuštěno už 1. října. Mezi oběma premiérami tehdy byly pouhé dva týdny.
Dnes je ale GTA Online úplně jiný projekt než v roce 2013. Rockstar jej stále aktualizuje a více než deset let po vydání GTA V v něm přidává nový obsah.
Dává proto smysl, že studio nebude chtít start GTA 6 a jeho nové online části vměstnat do několika listopadových týdnů. Pro hráče je podstatné hlavně jedno. Pokud Clancy vychází z plánů, které s Rockstarem skutečně probíral, 19. listopadu se zřejmě otevře Leonida především hráčům příběhové kampaně. Na její online verzi přijde řada až později.