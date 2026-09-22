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GTA 6 multiplayer má dorazit hned v roce 2027. Naznačil to šéf Twitche

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GTA 6 dorazí 19. listopadu, jeho multiplayer ale nikoliv. Šéf Twitche Dan Clancy v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že online část hry Rockstar spustí až v příštím roce.
GTA 6 multiplayer má dorazit hned v roce 2027. Naznačil to šéf Twitche

GTA 6 multiplayer má dorazit hned v roce 2027. Naznačil to šéf Twitche

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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