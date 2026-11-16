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Sváteční úterý přinese v Česku velmi deštivé počasí, večerní teploty v Čechách překvapí

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Na úterý 17. listopadu připadá svátek, ale den pracovního klidu nepřinese příliš přívětivé počasí pro venkovní aktivity. Přes celé Česko totiž bude přecházet teplá fronta s trvalejším deštěm. Za frontou se překvapivě oteplí i nad 10 °C.
Sváteční úterý přinese v Česku velmi deštivé počasí, večerní teploty v Čechách překvapí

Sváteční úterý přinese v Česku velmi deštivé počasí, večerní teploty v Čechách překvapí

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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