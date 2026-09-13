Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Disk z Faistu údajně skrývá poselství staré 4000 let. Vědci tvrdí, že jej konečně rozluštili

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Disk z Faistu je jedním z nejzáhadnějších artefaktů starověkého světa. Obsahuje zvláštní písmo, které se dosud nepodařilo plně rozluštit. Nicméně někteří vědci se nyní domnívají, že konečně odhalili jeho záhadné tajemství.
Disk z Faistu údajně skrývá poselství staré 4000 let. Vědci tvrdí, že jej konečně rozluštili

Disk z Faistu údajně skrývá poselství staré 4000 let. Vědci tvrdí, že jej konečně rozluštili

Zdroj: C messier / Creative commons, CC-BY-SA
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny
Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny
Otestujte své znalosti o největších českých hudebních hvězdách a jejich nejslavnějších písních
Otestujte své znalosti o největších českých hudebních hvězdách a jejich nejslavnějších písních

Česká hudební scéna má hned několik úspěšných zpěváků i hudebních skupin, jejichž hity si můžeme zpívat...

Ryby pršící z nebe jako nový internetový hit: Věda se k tomuto jevu nestaví negativně, existuje jednoduché vysvětlení
Ryby pršící z nebe jako nový internetový hit: Věda se k tomuto jevu nestaví negativně, existuje jednoduché vysvětlení

Začalo to jako obyčejná procházka jednoho muže, která není ničím zvláštní. Avšak brzy se vše změnilo. Z...

Změnil si jméno a vynalezl kuřecí nugetky. Napsal o nich i vědeckou práci
Změnil si jméno a vynalezl kuřecí nugetky. Napsal o nich i vědeckou práci

Vynález kuřecích nugetek je často mylně připisován společnosti McDonald's, i když Robert C. Baker zveřejnil...

Pradávný sibiřský kmen čauča: Snědli hlavu rodiny, z kostí vyrobili amulety. Posmrtný život chtěli trávit kulením mroží lebky v severní polární záři
Pradávný sibiřský kmen čauča: Snědli hlavu rodiny, z kostí vyrobili amulety. Posmrtný život chtěli trávit kulením mroží lebky v severní polární záři

Čukčové, domorodci žijící na Čukotce, byli kdysi divocí a nelítostní. Mapa z roku z roku 1765 označila...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.