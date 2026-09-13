Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet
Talentovaný herec Petr Uhlík, který zazářil v seriálu Metoda Markovič: Hojer a všichni čekají na jeho výkon...
V českém filmovém byznysu se objevily těžké miliardářské váhy. Hlavními partnery nové tragikomedie Léčivé...
Objem dotačních peněz, které má Státní fond kinematografie (SFA) určen přímo na podporu české audiovize, se...
Herní miliardář, investor a podnikatel v médiích Marek Španěl (na fotce vlevo) se pouští do dalšího...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →