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Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet

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Mediazastupitelství Media Club, které patří do skupiny miliardáře Ivana Zacha a které zastupuje na čtyři desítky médií (kromě TV kanálů a rádií Prima Group i Impuls, Evropa 2, Óčko, Atmedia atd.) v loňském roce dosáhlo rekordních tržeb, číslo se poprvé přehouplo přes 6 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy Media Clubu za rok 2025.
Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet

Primácké mediazastupitelství přesáhlo na tržbách 6 miliard, motorem růstu byl hlavně internet

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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