Doplňky stravy užívá 84 % Čechů. Kvalitu ale každý vidí jinak

Více než polovina uživatelů doplňků stravy (54 %) je užívá každý den. Nejčastěji lidé jako důvod uvádějí podporu imunity (43 %), celkovou péči o zdraví a prevenci (33 %) nebo boj s únavou a nedostatkem energie (33 %). Tyto odpovědi přitom popisují motivace spotřebitelů, nikoli potvrzení účinnosti konkrétních přípravků.
Nejčastěji užívaným doplňkem je hořčík, který užívá 60 % respondentů. Následuje vitamin C s 53 % a vitamin D, jenž užívá 45 % dotázaných. Při výběru doplňků lidé nejčastěji spoléhají na vlastní zkušenost, kterou uvedlo 32 % respondentů. Doporučení rodiny či přátel je důležité pro 30 %, radu lékaře zohledňuje 29 % a doporučení lékárníka pak 26 %.
Doplňky stravy nakupuje alespoň někdy online sedm z deseti spotřebitelů. Nejčastějším místem nákupu však zůstávají lékárny, ať už kamenné, nebo internetové.
Za kvalitu jsou lidé ochotni si připlatit
Pro 65 % uživatelů je při výběru doplňku stravy důležitější kvalita než cena. Většina z nich je zároveň ochotna za výrobek s doložitelně vyšší kvalitou zaplatit alespoň o něco více. Pětina by akceptovala dokonce znatelně vyšší cenu.
Co si ale pod kvalitou představují? Při spontánním hodnocení lidé nejčastěji zmiňovali dostatečné množství účinné látky (21 %), kvalitní suroviny (18 %) a dobré složení (13 %). Když dostali na výběr z konkrétních parametrů, nejvýše se umístilo dostatečné množství účinné látky (38 %), následovaly čisté složení a dobrá vstřebatelnost, obojí shodně s 30 %.
„Dva výrobky se stejnou účinnou látkou se mohou lišit její formou, množstvím, využitelností pro organismus i čistotou složení. Velké číslo na etiketě proto samo o sobě kvalitu nedokládá a dává smysl ji posuzovat podle více parametrů současně. Ani takové srovnání ale nemůže říct, který přípravek konkrétní člověk potřebuje,“ říká Ing. Mgr. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M., odborný člen Pilulka Board of Advisory.
NutraRating chce výběr zjednodušit
Právě množství různých parametrů může spotřebitelům orientaci při výběru komplikovat. Pilulka proto používá systém NutraRating, který hodnotí více než 3 500 doplňků stravy a proteinů známkou od A+ do D.
Do výsledného hodnocení vstupuje několik charakteristik, mimo jiné forma a množství účinných látek, čistota složení, použité pomocné látky, původ surovin, výrobní standardy, testování a transparentnost výrobce. U relevantních látek systém zohledňuje také jejich využitelnost pro organismus, u proteinů koncentraci a zdroj bílkovin.