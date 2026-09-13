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Tableta do myčky v koupelně rozpustí vodní kámen i zbytky mýdla. Většina Čechů ji přitom používá jen na nádobí a netuší, co umí

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Většina českých domácností má v kuchyňské skříňce balení tablet do myčky, a právě tam taky zůstávají.
Tableta do myčky v koupelně rozpustí vodní kámen i zbytky mýdla. Většina Čechů ji přitom používá jen na nádobí a netuší, co umí

Tableta do myčky v koupelně rozpustí vodní kámen i zbytky mýdla. Většina Čechů ji přitom používá jen na nádobí a netuší, co umí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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