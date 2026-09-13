Položte k bramborám toto a přežijí celou zimu i v paneláku

Když sklep chybí a brambory se kazí
Většina z nás si brambory kupuje po kilech a spotřebuje je během týdne. Jenže co když máte vlastní úrodu? Nebo jste na farmářském trhu narazili na skvělou nabídku a odvezli domů třeba dvacet kilo? V tu chvíli začíná problém – kam s nimi v bytě, kde teplota neklesá pod dvacet stupňů a vlhkost se mění podle toho, jestli zrovna vaříte nebo větráte?
Klasické rady počítají se sklepem. Chladným, tmavým prostorem s konstantní teplotou a přirozenou cirkulací vzduchu. Realita moderního bydlení ale vypadá jinak. Sklepy pod paneláky jsou často přetopené, suché nebo naopak vlhké natolik, že v nich brambory během měsíce shnijí nebo vyklíčí.
Co se děje s bramborami ve špatných podmínkách
Hlízy reagují na světlo, teplo i vlhkost vzduchu. Když je vystavíte přímému slunci nebo umělému osvětlení, začnou zezelenávat a tvořit solanin – látku, která v těle působí jako toxin. Při vyšší teplotě zase rychle klíčí a měknou.
Opačný extrém představuje lednice. Tam sice panuje chlad, ale teplota pod čtyři stupně mění škrob na cukr. Výsledek? Brambory chutnají sladce a při smažení hnědnou dřív, než propečou. Navíc v běžné chladničce kondenzuje voda, což podporuje růst plísní.
Igelitové tašky situaci ještě zhoršují. Brambory v nich doslova dusí – bez přístupu vzduchu se rychle rozmáčejí a hnijí. Prodyšnost je klíčová, stejně jako absence světla.
Dvoutýdenní odpočinek před uložením
Čerstvě sklizené brambory nejsou připravené na dlouhodobé skladování. Jejich slupka je ještě měkká, na povrchu se objevují drobné škrábance a otlaky. Pokud je ihned uložíte do chladu a vlhka, tyto ranky se stanou vstupní branou pro bakterie.
Proto je nutné nechat hlízy asi čtrnáct dní odpočívat na suchém, tmavém místě při teplotě kolem patnácti stupňů. Během této doby slupka ztvrdne a brambory získají přirozenou ochranu. Teprve pak je můžete přesunout do finálního úložiště.
Pro zimní skladování volte výhradně pozdní odrůdy varného typu B nebo C. Rané brambory mají tenkou slupku, rychle se kazí a dlouhodobé uskladnění nevydrží ani za ideálních podmínek.
Teplota rozhoduje o úspěchu
Optimální rozmezí pro skladování leží mezi čtyřmi a osmi stupni Celsia. V této zóně klíčení téměř ustává a hlízy zůstávají pevné. Jakmile teplota překročí deset stupňů, klíčky začínají růst a brambory měknou. Pod čtyři stupně se naopak mění chuť i struktura.
V bytě hledejte nejchladnější místo – často to bývá chodba, spíž nebo prostor pod oknem. Pokud máte balkon, můžete vyrobit nebo koupit zateplenou bednu s izolací, která chrání před mrazem i před prudkými výkyvy teplot.
Alternativou může být vinotéka nebo minibar nastavený na šest až osm stupňů. Běžná lednice kvůli nízké teplotě a vysoké vlhkosti není vhodná.
Vlhkost a větrání – rovnováha, která zachraňuje
Brambory potřebují vzdušnou vlhkost kolem 85 procent. V suchém prostředí rychle vysychají, vrásní se a ztrácejí hmotnost. V příliš vlhkém prostředí naopak plísniví a hnijí. Právě tento parametr je v bytě nejtěžší udržet.
Pomoci může prodyšná látka přehozená přes bednu – zadrží část vlhkosti a zároveň propouští vzduch. Dřevěné bedýnky, proutěné koše nebo látkové pytle fungují lépe než jakýkoliv plast. Nikdy nepoužívejte igelitové tašky – v nich se brambory dusí a kazí se během dnů.
Pravidelně kontrolujte zásobu. Pokud objevíte měkkou nebo zapáchající hlízu, okamžitě ji odstraňte. Jeden shnilý kus dokáže během týdne nakazit celou bednu.
Kmín – přírodní zbraň proti klíčení
A tady přichází slíbený trik, který fungoval už u našich babiček. Celý kmín obsahuje silice, které přirozeně zpomalují klíčení. Stačí nasypat semínka do látkového sáčku a vložit ho mezi brambory. Není to pověra – vědecky bylo prokázáno, že tyto látky skutečně inhibují růst klíčků.
Moderní varianta tohoto principu se jmenuje Zembag – speciální pytel vyvinutý vědci z České zemědělské univerzity. Obsahuje kapsičku s kmínovou silicí a je přímo určený pro skladování brambor v bytech. Díky němu vydrží hlízy pevné i několik měsíců.
Kromě kmínu můžete použít bobkový list, křenové listy nebo kapradí. Všechny tyto rostliny působí proti plísním a pomáhají udržet brambory v dobré kondici.
Co brambory nenávidí
Společné skladování s ovocem je častá chyba. Jablka, hrušky i banány uvolňují etylen – plyn, který urychluje zrání a klíčení. Pokud máte brambory a ovoce pohromadě, výsledek je jasný: klíčky vyraší mnohem dřív.
Další past představuje zapomenutý kout. Brambory potřebují pravidelnou kontrolu. Pokud je necháte ležet bez povšimnutí, plíseň nebo hniloba se rozšíří dřív, než si toho všimnete.
Přímé světlo – ať už sluneční nebo umělé – způsobuje zezelenání a tvorbu solaninu. Proto je nutné skladovat hlízy v naprosté tmě.
Jak prodloužit životnost zásob
Pravidelně přebírejte zásobu a odstraňujte vadné kusy. Přehoďte přes bednu prodyšnou látku – pomůže udržet tmu a optimální vlhkost. Menší množství brambor můžete uložit do izolačních boxů přímo v bytě, ideálně v nejchladnější místnosti.
Pokud máte možnost, kombinujte více metod najednou: kmín pro zpomalení klíčení, prodyšný obal pro cirkulaci vzduchu a pravidelnou kontrolu pro včasné odhalení problémů.
Sklep není nutnost, stačí znát pravidla
Skladování brambor v bytě není žádná věda. Stačí jim zajistit chlad, tmu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu. Díky jednoduchým trikům – jako je použití kmínu nebo bylinek – vydrží hlízy v dobré kondici celé měsíce. A co víc: budete mít čerstvé brambory po ruce, kdykoli budete chtít.
Zdroje článku: nestarneme.cz, strednicechy.rozhlas.cz, toprecepty.cz, recepty.idnes.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá