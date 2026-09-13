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Domácí pizza s pětiminutovým sugem z loupaných rajčat v plechovce, kterou si obložíte podle sebe

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Domácí pizza má jednu velkou výhodu oproti té z krabice: víte přesně, co do ní dáváte. Těsto ze základních surovin, rajčatová omáčka připravená za pět minut a obloha přesně podle vaší chuti. Žádné kompromisy, žádné přebytečné přísady. Tento recept vychází z osvědčeného základu, který funguje jak pro tenké neapolské těsto, tak pro nadýchanější variantu vhodnou pro české chutě.
Domácí pizza

Domácí pizza

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Lepší než z krabice: Domácí pizza, kterou doma vyžadují každý víkend a jinou už nikdo nechce
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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