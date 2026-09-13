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Snoubenka Jakea Paula se ukázala ve svůdných bikinách

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Olympijská vítězka Jutta Leerdamová zaujala sérií fotek z dovolené na Capri. O pár dní později se objevila na US Open, kde překvapila Arynu Sabalenku. Tenisová hvězda přiznala, že ji už delší dobu sleduje.
Snoubenka Jakea Paula se ukázala ve svůdných bikinách

Snoubenka Jakea Paula se ukázala ve svůdných bikinách

Zdroj: Most Valuable Promotions
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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