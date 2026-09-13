Život není stále super. Bývalá tenistka Cibulková promluvila o těžkých chvílích po rozvodu

Žádná velká zpověď o příčinách rozchodu, žádné jméno viníka. Na palubě lodi v Bratislavě, kde koncem srpna hostila fitness akci Pilates & Workout, bývalá slovenská tenistka místo toho pojmenovala něco obyčejnějšího, a možná právě proto silnějšího. Řekla, že skutečný život není na Instagramu, že se člověk nemá porovnávat s „falešnými světy“ a že v těžkém období je nejdůležitější zaměstnat hlavu. Nemít čas zůstat v bolesti. V rozhovoru pro Diva.sk to zní jako banální rada. Jenže za ní stojí měsíce, kdy se jeden z nejviditelnějších slovenských párů rozpadal před očima veřejnosti.
Od popírání k instagramovému přiznání
Ještě 27. října 2025 Cibulková tvrdila, že „není pravda, že bychom se s manželem rozcházeli“. Připustila krizi, zmínila párové terapie, ale rozvodové slovo odmítala. Jenže indicie mluvily jinak; média přinesla fotografie Navary s jinou ženou, pár se přestal ukazovat společně. Tečku udělalo až instagramové prohlášení v noci z 28. na 29. ledna 2026. Krátký text, ve kterém oba žádali hlavně o soukromí a klid pro děti.
O jedenáct dní později, 9. února, přišla pro TV Markíza první emoční reakce. Cibulková popsala rozpad vztahu jako „asi nejtěžší životní období“ a řekla, že se s Michalem snaží „přežít další nový den“, hlavně kvůli synovi Jakubovi a dceři Nině. Nebyla to fráze. Bylo to přiznání, že se veřejně dokonalý pár dostal do bodu, kde se počítá na dny.
Stáhla se, přibrala, pak se vrátila
V dalších měsících Cibulková prakticky zmizela z veřejného prostoru. Sama později přiznala, že se v zimě stáhla ze společnosti, nic se jí nechtělo a přibrala. Psychický tlak se propsal do těla i do každodenního režimu. Teprve postupně začala obnovovat pracovní aktivity kolem fitness projektu, pohybu a drobných veřejných vystoupení.
Přechod od „přežít den“ k „mít zase program“ popsala v zářijovém rozhovoru jako vědomou strategii. Zaměstnat hlavu. Mít stále co dělat. Držet mysl u aktivit, které jsou důležité. Největší radost jí podle vlastních slov dělají děti; Jakub v září nastupuje do první třídy, chodí na fotbal a celý domácí program se přizpůsobuje jemu a Nině. Není to návod na štěstí. Je to popis toho, jak vypadá stabilizace po krizi, když má člověk dvě malé děti a kamery na každém kroku.
Zajímavé je, že její rada „zaměstnat hlavu“ není jen celebritní mantra. Britská zdravotnická služba NHS ve svých doporučeních pro zvládání životních změn uvádí totéž: krátký horizont, nový rytmus, pohyb a každodenní struktura. Cibulková to formuluje jinak, ale princip sedí.
Rozvodové řízení stále běží
Důležitý detail, který snadno zapadne: manželství Cibulkové a Navary podle dostupných informací stále nemá pravomocný konec. První známé soudní jednání proběhlo v květnu 2026 a soud tehdy manželství nerozvedl, řešil poměry a zázemí obou rodičů kvůli dvěma nezletilým dětem. Ještě v září 2026 sekundární zdroje uváděly, že rozvod není pravomocně ukončen. Cibulková tedy nemluví o životě „po rozvodu“ v právním smyslu, ale o životě po rozpadu vztahu, který formálně dojíždí.
Mezitím se vztahová mapa kolem obou bývalých partnerů zkomplikovala. Cibulková od jara 2026 vystupuje po boku Tibora Vinczeho, podnikatele, s nímž se podle médií seznámila přes děti ze stejné soukromé školky. Navara je spojován s Irynou Kushnirovou. Pikantní byznysový průsečík: v Obchodním věstníku je od března 2025 u firmy BAGETA 89 zapsán Vincze jako jednatel a Navara s Kushnirovou jako společníci. Obchodní vazba, která existovala ještě před veřejným rozpadem manželství.
Dva způsoby, jak mlčet nahlas
Komunikační strategie obou bývalých partnerů se liší víc formou než obsahem. Cibulková mluví o emocích, o zvládání, o dětech, ale nikdy o příčinách. Navara vystupuje výrazně méně a hlavně reaktivně; poprvé ostřeji promluvil až při úniku soukromých fotografií, kdy obvinil manželku z mimomanželského poměru. Společné mají dvě věci: minimum detailů a apel na soukromí. Jen Cibulková ten apel balí do lifestyle rozhovorů, zatímco Navara ho nechává stát bez obalu.
Pro člověka, který prochází vlastním rozchodem, je z celého příběhu nejpoužitelnější právě ta nejméně senzační část. Nezůstat bez programu. Držet se dětí a denního režimu. Neopírat se o instagramové srovnávání. Limit je v tom, že Cibulková má nadstandardní finanční i organizační zázemí, ale princip „zaměstnat hlavu a jít den za dnem“ funguje bez ohledu na velikost bytu nebo číslo na účtu.
Na palubě bratislavské lodi v srpnovém vedru to neznělo jako rada od celebrity. Spíš jako věta, kterou si člověk říká sám sobě, když ráno vstane a ještě neví, jestli ten den zvládne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný