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Něco tušíme, píší fanoušci Taťány Kuchařové. Fotografie zakulaceného bříška rozpoutaly spekulace

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Taťána Kuchařová se pochlubila novými fotografiemi z New Yorku. Místo samotné cesty ale část jejích sledujících zaujalo něco úplně jiného a v komentářích se začalo spekulovat o možné radostné novince. Sama Kuchařová nic takového nepotvrdila.
Něco tušíme, píší fanoušci Taťány Kuchařové. Fotografie zakulaceného bříška rozpoutaly spekulace

Něco tušíme, píší fanoušci Taťány Kuchařové. Fotografie zakulaceného bříška rozpoutaly spekulace

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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