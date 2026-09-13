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Ukrajinský Fire Point plánuje první údery balistickou střelou FP-7 na Rusko v řádu týdnů

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Fire Point plánuje nasadit balistickou střelu FP-7 proti Rusku během týdnů. Přehled parametrů, testování a významu ukrajinského balistického programu FP-7 a FP-9.
Ukrajinský Fire Point plánuje první údery balistickou střelou FP-7 na Rusko v řádu týdnů

Ukrajinský Fire Point plánuje první údery balistickou střelou FP-7 na Rusko v řádu týdnů

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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