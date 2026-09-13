Ukrajinský Fire Point plánuje první údery balistickou střelou FP-7 na Rusko v řádu týdnů

Ukrajinská zbrojařská firma Fire Point, známá především z vývoje manévrující střely Flamingo, stojí těsně před bojovým nasazením vlastní taktické balistické střely FP-7.
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Podle generální ředitelky společnosti Iryny Terech by mohla zamířit na cíle na ruském území už během několika týdnů. Jde o významný krok k tomu, aby
Ukrajina získala vlastní, na Západu nezávislý zdroj balistických zbraní schopných zasahovat cíle v hloubi ruského týlu. Odpověď na nedostatek západních balistických střel
Ukrajina od začátku plnohodnotné ruské invaze spoléhala na dodávky amerických raket ATACMS, jejichž počet byl ale limitovaný a politicky podmíněný. Podle dostupných informací
měla Ukrajina k dispozici jen několik desítek těchto střel, které navíc mohla používat proti cílům na ruském území pouze s omezeními stanovenými Washingtonem.
Tato závislost na omezeném a kontrolovaném zdroji urychlila snahu ukrajinského průmyslu vyvinout vlastní balistické systémy. Fire Point, založená v roce 2022 a dosud
proslulá zejména střelou FP-5 Flamingo a útočným dronem FP-1, do tohoto úsilí vstoupila s dvojicí projektů nazvanými FP-7 a FP-9. Technické řešení FP-7: Recyklace sovětských konstrukcí
Podle otevřených zdrojů, včetně ukrajinského serveru Defense Express, vychází FP-7 konstrukčně z aerodynamického uspořádání sovětské protiletadlové střely 48N6 používané v systému S-400. Fire Point si od původní konstrukce ponechala pouze osvědčenou aerodynamiku, ale provedla tyto změny:
trup je vyroben z kompozitních materiálů namísto kovu, pohonný systém byl navržen zcela nově, veškerá elektronika, včetně navigace, je nové generace.
Střela je odpalována tzv. horkým startem z běžného návěsu tahače, což má zajistit vysokou mobilitu a maskování odpalovacích zařízení.
Deklarované parametry se v jednotlivých zdrojích mírně liší. Při prvním představení v září 2025 firma uváděla dolet do 200 km, novější zprávy z roku 2026 hovoří až o 300 km. Ostatní udávané hodnoty: hmotnost hlavice: 150–200 kg maximální rychlost: 1 500 m/s (přibližně Mach 4,4) maximální výška letu: kolem 65 km doba letu: až 250 sekund kruhová pravděpodobná odchylka (CEP): přibližně 14 metrů
Větší sesterská střela FP-9 má mít výrazně delší dolet, který se
podle údajů výrobce pohybuje mezi 800 a 855 km, s hlavicí o hmotnosti 800 kg a rychlostí až 2 200 m/s. Přesnost má být nižší, s CEP kolem 20 metrů.
Vedle útočných variant Fire Point paralelně pracuje i na interceptoru odvozeném z FP-7, určeném k destrukci nepřátelských balistických střel, což naznačuje širší ambici firmy stát se komplexním dodavatelem raketových systémů.
Tři etapy k bojovému nasazení
Testování obou střel probíhá podle Iryny Terech ve třech fázích. Nejprve se odděleně zkouší jednotlivé subsystémy, včetně raketového motoru a navigační jednotky, v laboratorních a pozemních podmínkách.
Následují letové zkoušky, při nichž firma porovnává skutečné parametry střely s vypočtenými hodnotami. Třetí, aktuálně probíhající etapou
u FP-7 jsou zkoušky v bojových podmínkách, které jsou zároveň součástí certifikačního procesu s ukrajinským ministerstvem obrany.
Podle firmy je střela „připravena k nasazení v řádu týdnů, nikoli měsíců“. Kodifikace FP-7 měla být podle původních plánů dokončena už koncem roku 2025, k čemuž kvůli sérii nespecifikovaných komplikací nedošlo.
U FP-9 je situace odlišná. Testování se po dokončení současné fáze má podle vývojářů rovnou přesunout k operacím proti cílům na ruském území.
VIDEO Levná a dostupná balistika
Filozofie Fire Point se od tradičního přístupu k balistickým zbraním liší. Zatímco západní systémy typu ATACMS jsou drahé a vyráběné v omezeném množství,
cílem FP-7 a FP-9 je podle šéfkonstruktéra Denyse Štilirmana dosáhnout poloviční ceny oproti ATACMS.
Produkce má být v počtech, které mají zajistit údery navzdory případným ztrátám způsobeným ruskou protiraketovou obranou.
Nasazení FP-7 by pro Ukrajinu znamenalo první domácí balistickou zbraň použitou proti ruskému území, nezávislou na politických podmínkách a rozmarech spojenců.
Reálná bojová účinnost, se ale ukáže až po prvním ostrém nasazení. Vzhledem k paralelnímu vývoji FP-9 a odvozeného interceptoru jde o jasný signál, že Ukrajina buduje vlastní strategický raketový průmysl.
Zdroj:
Militarnyi, Fire Point, Defender Media Autor/Licence fotografie: FP-9, Fire Point