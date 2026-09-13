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V pondělí ve 22:00 celé Česko zblázní strachy: Prima MAX nasazuje nejděsivější oscarový masakr

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Představte si nekonečné ticho rozpálené pouště, které náhle přetne nález kufříku se dvěma miliony dolarů. Jediné osudové rozhodnutí spustí lavinu brutálního násilí a do pat se vám pověsí chladnokrevný přízrak, který o lidském životě rozhoduje pouhým hodem mincí.
V pondělí ve 22:00 celé Česko zblázní strachy: Prima MAX nasazuje nejděsivější oscarový masakr

V pondělí ve 22:00 celé Česko zblázní strachy: Prima MAX nasazuje nejděsivější oscarový masakr

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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