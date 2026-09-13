V pondělí ve 22:00 celé Česko zblázní strachy: Prima MAX nasazuje nejděsivější oscarový masakr

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Pondělní večer je ideální čas nechat se pohltit příběhem, který vás vytrhne z rutiny všedního dne. Zapomeňte na pracovní starosti a ponořte se do světa, kde každá sekunda pulzuje napětím. Dnes vás čeká jeden z nejintenzivnějších kriminálních thrillerů 21. století – snímek s rozpočtem přes 25 milionů dolarů, který si odnesl čtyři nejprestižnější zlaté sošky a natočili ho režiséři, kteří ovládají umění vyprávění jako nikdo jiný. Jenže zatím vám neprozradíme, o jaký film jde. Nejdřív si užijte tu správnou atmosféru.
Vyprahlá poušť západního Texasu skrývá tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v prachu. Když osamělý lovec narazí na krvavé pozůstatky obchodu, který se změnil v naprostá jatka, jeho pohled spočine na kufříku s pohádkovým bohatstvím. V tu chvíli ještě netuší, že si právě podepsal ortel smrti. Peníze totiž patří někomu, kdo nezná slitování.
Přízrak s účesem z nočních můr
Do hry vstupuje neúprosná síla zla. Chladnokrevný zabiják, který nekráčí po zemi jako obyčejný člověk, ale jako samotný rozsudek smrti. Snímek mistrovsky buduje napětí, kde se s dialogy šetří a divák pociťuje neustálou úzkost. Každé setkání s tímto monstrem v lidské kůži vyvolává mrazení v zádech, zvláště když o přežití obětí rozhoduje pouhá náhoda a rotující kovová mince.
Filmový kritik Tomáš Seidl přesně vystihuje tísnivou atmosféru: „Tento film má působivou až hypnotickou atmosféru – zlověstnou, úzkostlivou, bolestnou i melancholickou zároveň. Navíc má i existenciální přesah o pomíjivosti lidského života a ukazuje, že tato země není pro staré, ale pro stále rostoucí násilí a bezpráví není vůbec pro život.“
Teď už můžeme odhalit totožnost tohoto legendárního snímku z roku 2007: Tahle země není pro starý. Režisérské duo bratří Joela a Ethana Coenových vytvořilo mistrovské dílo na motivy románu Cormaca McCarthyho. V hlavních rolích excelují Tommy Lee Jones jako stárnoucí šerif Ed Tom Bell, Josh Brolin v roli prchajícího lovce Llewelyna Mosse a především Javier Bardem jako démonický Anton Chigurh.
Film si podmanil akademiky a získal 4 Oscary – za Nejlepší film, Nejlepší režii, Nejlepší adaptovaný scénář a Nejlepšího herce ve vedlejší roli pro Bardema. Tržby dosáhly 171,6 milionu dolarů, což v přepočtu na dnešní ceny odpovídá 266 milionům. Sedminásobek rozpočtu.
Deprese z účesu a zlomená kost
Jedním z nejvýraznějších prvků filmu je bizarní účes hlavního záporáka. Javier Bardem ho upřímně nenáviděl. Když se poprvé uviděl v zrcadle, propadl depresi – věděl, že s tímto účesem si další tři měsíce nikde nevrzne. Režiséři však byli nadšení, protože účes dodával postavě děsivě chladný rozměr.
Předlohou nebyl žádný pasák, jak tvrdí mýty. Inspirací byla skutečná fotografie běžného návštěvníka baru v nevěstinci na mexicko-americké hranici z knihy Boystown: La Zona de Tolerancia od Billa Wittliffa z roku 1979. Kadeřník Paul LeBlanc z této fotografie vytvořil ikonický vzhled, který se zapsal do dějin kinematografie.
Natáčení provázely i další komplikace. Pouhé dva dny poté, co Josh Brolin získal svou životní roli, měl vážnou nehodu na motorce a zlomil si klíční kost. Ze strachu, že o roli přijde, zranění zatajil a s pomocí lékařů lhal o jeho rozsahu. Naštěstí pro něj byla jeho postava hned na začátku příběhu postřelena do ramene. Jeho skutečná fyzická bolest a omezený pohyb tak dokonale zapadly do role pronásledovaného muže.
Krev za 800 dolarů a tibetské mísy
Produkce musela řešit velmi specifické technické problémy. Během natáčení scén s hromadami mrtvých těl v poušti se použila speciální umělá krev bez obsahu cukru, která stála astronomických 800 dolarů za galon. Běžná filmová krev z kukuřičného sirupu by v horku okamžitě přilákala tisíce mravenců a hmyzu, kteří by lezli po hercích hrajících mrtvoly.
Další zajímavostí je žánrové zařazení. Diváci film často označují za klasický western, avšak sami režiséři toto označení striktně odmítají. Považují ho za moderní kriminální thriller, jelikož postavy se pohybují v moderní době a koně již dávno nahradila auta.
Kolem filmu koluje také mýtus, že nemá vůbec žádný hudební doprovod. Ve skutečnosti však obsahuje přesně 16 minut hudby, kterou složil Carter Burwell. Je ovšem tak extrémně minimalistická – tvořená převážně tibetskými zpívajícími mísami a kovovými zvony splývajícími s okolními zvuky – že ji běžný divák téměř nepostřehne.
Masterclass v budování napětí
Hodnocení na ČSFD dosahuje 82 %, na IMDb pak 8,2/10. Diváci oceňují především mistrné budování atmosféry. Jeden z nich to shrnuje: „Snímek je především masterclass v budování napětí. S dialogy se neplýtvá a dostatek prostoru je věnovaný neustále přítomné hrozbě jménem Anton Chigurh. Nekompromisní zabiják se leckdy vyžívá ve znepokojivě rozvleklých dialozích, jindy dokáže zaútočit zcela nečekaně. Kreace Javiera Bardema se zařadila mezi nejvýraznější filmové záporáky nejen kvůli nezaměnitelně odpudivému účesu, ale i díky vcelku věrnému vykreslení psychopatické osobnosti.“
Film získal řadu prestižních ocenění včetně ceny BAFTA, Zlatého glóbu a uznání od Americké filmové akademie. Kritici ho označují za jedno z nejvýznamnějších děl moderní kinematografie, které definovalo žánr neo-noir thrilleru pro 21. století.
Zdroj: youtube.com
Kdy a kde si užijete tento zážitek?
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek, který vás nenechá vydechnout od první do poslední minuty. Snímek můžete sledovat v pondělí 14. září 2026 ve 22:00 hod. na televizní stanici Prima MAX. Pokud nestihnete pondělní vysílání, stanice nabízí také reprízu ve středu 16. září 2026 v 0:10 hod.
Připravte si popcorn, zhasněte světla a nechte se vtáhnout do světa, kde zlo má lidskou tvář a osud visí na rotaci mince. Jste připraveni na setkání s Antonem Chigurhem? Dokážete vydržet napětí až do konce?
Zdroje článku: csfd.cz, Wikipedie, FDb.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová