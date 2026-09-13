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Vyjádření Antonelliho, Verstappena a Norrise po VC Španělska

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Andrea Kimi Antonelli ovládl historicky první Velkou cenu Španělska na Madringu před Maxem Verstappenem a Landem Norrisem. Co po závodě řekla trojice nejrychlejších jezdců?
Vyjádření Antonelliho, Verstappena a Norrise po VC Španělska

Vyjádření Antonelliho, Verstappena a Norrise po VC Španělska

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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