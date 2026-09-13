Vyjádření Antonelliho, Verstappena a Norrise po VC Španělska

Andrea Kimi Antonelli (1.)
James Hinchcliffe: „Jsme tady s vítězem historicky první Velké ceny Španělska na Madringu, Andreou Kimim Antonellim. Kimi, nebyl to pro vás vůbec jednoduchý závod. V úvodu jste bojoval o vedení, poté jste musel pozici přenechat a následně přišla fáze VSC. Kontroloval jste odstup od Charlese před vámi i od Maxe za vámi. Řekněte nám, jak náročný byl tento závod od startu až do cíle.“
Andrea Kimi Antonelli: „Ano, byl to velmi náročný závod, vůbec ne přímočarý, především kvůli snaze šetřit pneumatiky. Samozřejmě je skvělé vyhrát, ale dnes z toho nemám tak dobrý pocit, protože si myslím, že Lando si vítězství zasloužil. Celkově to ale bereme.“
„Jinak to z naší strany byl velmi silný závod. Myslím, že především na tvrdých pneumatikách jsme měli v závěru opravdu dobré tempo. Teď musíme dál tlačit.“
James Hinchcliffe: „První závod tady v Madridu a hned první vítězství. To je vždycky skvělá věc, kterou můžete říct. Co říkáte na zdejší trať, celou tuto akci a všechny fanoušky, kteří vás dnes přišli sledovat a viděli vaše vítězství?“
Andrea Kimi Antonelli: „Byl to neuvěřitelný víkend. Moc vám všem děkuji, že jste přišli a dodali nám tak skvělou energii. Už teď se moc těšíme, až se sem příští rok vrátíme.“
James Hinchcliffe: „Navýšil jste svůj náskok v šampionátu. V jakém okamžiku si vůbec dovolíte začít přemýšlet nad tím, že by titul mohl směřovat k vám? Dokážete někdy trochu ubrat a začít myslet na celkové prvenství?“
Andrea Kimi Antonelli: „Právě tohle vůbec nechci dělat. Chci dál postupovat závod od závodu, podávat dobré výkony a celou cestu si užívat. V každém závodě se budu snažit odvést maximum a na konci roku uvidíme, kde skončíme.“
Max Verstappen (2.)
James Hinchcliffe: „Maxi, druhé místo. Včera po kvalifikaci to vypadalo, že třetí místo bylo možná dokonce lepší, než jste očekávali, a dnes jste se posunuli ještě o příčku výš. Je tento výsledek lepší, než jste si před závodem mysleli, že dokážete získat?“
Max Verstappen: „Když se podíváme na naše závodní tempo, myslím, že je to pro nás skvělý výsledek. Samozřejmě víme, že Lando měl s VSC smůlu. Takže druhé místo je pro nás dnes neuvěřitelným výsledkem, protože bylo vidět, jak rychle mě Lando stahoval.“
„Věděl jsem ale, že se bude rychle přibližovat, takže jsem ho dokázal udržet za sebou. Druhé místo je pro nás samozřejmě fantastické.“
James Hinchcliffe: „Je to náročná trať. Je těžká i ve chvíli, kdy jedete sami a soustředíte se jen na to, co je před vámi. Jaké to ale bylo v závěru, když se k vám Lando přibližoval? Jak náročné bylo udržet ho za sebou?“
Max Verstappen: „Prostě jsem držel auto uprostřed trati. Myslím, že to tady funguje docela dobře. Samozřejmě jsem se také snažil udržet přilnavost pneumatik, což byla podle mě asi nejtěžší část posledního stintu.“
Lando Norris (3.)
James Hinchcliffe: „Lando, včera jste říkal, že jste pro zisk pole position zajel kolo svého života. Dnes jste vedl závod a všechno šlo podle plánu. Načasování VSC pro vás ale snad ani nemohlo být horší. Popište nám moment, kdy jste si uvědomil, že VSC končí těsně před vaším příjezdem do boxové uličky.“
Lando Norris: „Ne, VSC přišlo až potom, takže jsem nemohl udělat vůbec nic. Gratuluji Kimimu a Maxovi, dnes zajeli dobrý závod. Štěstí zkrátka nebylo na naší straně.“
„Snažil jsem se ale bojovat a dohnat Maxe, jenže předjíždět bylo obtížné. Prakticky neudělal žádnou chybu. Byl to těžký závod, který nám jednoduše proklouzl mezi prsty. Měl jsem pocit, že jsme si dnes vítězství zasloužili, ale někdy už to tak v závodech chodí. Musíme to přijmout a příště to zkusit znovu.“
James Hinchcliffe: „Tempo jste ale měli, a to je důležité. V posledních několika Velkých cenách jste byli opravdu velmi rychlí. Jak moc věříte tomu, že vy a celý tým McLarenu dokážete v následujících závodech dál bojovat o vítězství?“
Lando Norris: „Je to těžké. Rozhodně to nepřichází samo. Mám pocit, že opravdu tvrdě pracuji a dostávám z auta maximum. Včera jsem zajel opravdu fenomenální kolo, abych získal pole position. A dnes mám pocit, že jsem odjel perfektní závod. Jen jsme neměli štěstí.“
„Budeme ale pokračovat. Tým odvádí úžasnou práci a všichni tvrdě pracujeme. Musíme v tom pokračovat, protože tihle kluci také odvádějí dobrou práci a na špici je to těžké. Takže budeme dál tlačit, dál se snažit a další vítězství jsou určitě možná. Musíme držet hlavu nahoře a pokračovat.“