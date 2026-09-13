Drobná stavba bez stavebního povolení: Jak ji legalizovat a ušetřit za statisícovou pokutuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drobná stavba bez stavebního povolení: Jak ji legalizovat a ušetřit za statisícovou pokutu
Stav komínu má velký vliv na bezpečný provoz kamen, krbu nebo kotle. Pokud se uvnitř nahromadí saze či...
Zahrada už pomalu, ale jistě přechází do podzimního režimu a mezi práce, které není dobré příliš odkládat,...
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Rajčata ještě dozrávají, fazole se stále sklízejí a mezi letničkami je pořád dost barev. Zároveň už ale...
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