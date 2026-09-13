Září na Oneplay: Dvojitá porce Christophera Nolana, slovenská kriminálka i šílený Cage

Už nyní si můžete na Oneplay pustit novou slovenskou kriminálku Hriech, která vychází z amerického seriálu Hříšnice. Mladá Lucia je zdánlivě obyčejnou ženou. Jednoho dne však ze záhadných důvodů ubodá na pláži neznámého muže. Policii pak tvrdí, že sama neví, proč to udělala, a oběť neznala. Vyšetřovatel Ondrej proto musí zjistit, co k tragickému činu opravdu vedlo a co před ním vražedkyně skrývá.
Od 15. září si můžete na Oneplay vychutnat romantický i hřejivý příběh, po němž rozhodně dostanete chuť na čokoládu. Tajemná Vianne s tváří půvabné Juliette Binoche si v malé francouzské vesničce otevře obchod s čokoládou. Místní starosta, hrabě de Reynaud (Alfred Molina), ovšem otevření podobného obchodu vnímá jako útok na morálku a tamní náboženství. Vianne a její sladkosti ovšem razantně změní atmosféru celé obce. A bude u toho i šarmantní Johnny Depp.
Oblíbená sci-fi od Christophera Nolana v čele s Leonardem DiCapriem předkládá rozličně interpretovaný mnohovrstevnatý děj o partě pašeráků, kteří místo drog doručují myšlenky přímo do spící lidské mysli. S časoprostorovým rámcem se ve filmovém mainstreamu málokdy zacházelo tak drze a promyšleně; výsledkem je inteligentní a zároveň velkolepá a stoprocentně blockbusterová zábava, jejíž závěr bude už asi vždy vyvolávat debaty a rozličné interpretace. Jednu z nejlepších sci-fi tohoto tisíciletí si můžete připomenout od 19. září.
Nicolas Cage
se v jedné ze svých nejoceňovanějších rolí představuje coby znuděný vysokoškolský profesor, jehož život se jednoho dne nevysvětlitelně změní. Začne se totiž zjevovat ve snu milionům lidí na světě. Z pedagoga se tak rázem stává celebrita, životem frustrovaný hrdina chce proto událost využít k plnění svých vlastních snů. Situace se ale zkomplikuje, když se z dosud neškodných snů začnou stávat noční můry. Originální snímek můžete na Oneplay vidět od 19. září.
Vizuálně opojná adaptace legendární knihy F. Scotta Fitzgeralda, v níž si Leonardo DiCaprio připsal jednu ze svých divácky nejvděčnějších rolí. Hollywoodská megastar si zde zahrála titulního tajemného zbohatlíka, který ve 20. letech pořádá pro smetánku opulentní večírky, na nichž se projevuje lidská zhýralost. Postupně divákům poodkrývá svůj vlastní příběh a vztah k milované Daisy. Vizuální orgie i parádní soundtrack si může na Oneplay vychutnat od 27. září.
Christopher Nolan dorazí tento měsíc na Oneplay v parádní formě ještě jednou. Intenzivní a co nejvíce realistický výlet do druhé světové války vypráví o skutečných událostech v podobě evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků z pláží titulního severofrancouzského města. Německý nepřítel je ale blízko a o přežití co největšího počtu vojáků rozhoduje každá vteřina. Snímek dorazí na Oneplay 28. září.
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Zdroj: Kinobox, Oneplay