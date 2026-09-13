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Září na Oneplay: Dvojitá porce Christophera Nolana, slovenská kriminálka i šílený Cage

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Podzimní seriálová sezóna propukla naplno, což se samozřejmě propsalo také do nové nabídky platformy Oneplay. Kromě nového seriálu Boží plán, další řady Kriminálky Anděl či návratu Love Islandu však na streamovací platformu tento měsíc dorazí také řada filmových pecek a titulů, které byste měli dohnat.
Září na Oneplay: Dvojitá porce Christophera Nolana, slovenská kriminálka i šílený Cage

Září na Oneplay: Dvojitá porce Christophera Nolana, slovenská kriminálka i šílený Cage

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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