Stopaři smrti: Původně měl ve filmu hrát Mick Jagger, natáčení v Evropě zrušili a herci se bez kaskadérů zranili

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Stopaři smrti: Původně měl ve filmu hrát Mick Jagger, natáčení v Evropě zrušili a herci se bez kaskadérů zraniliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vznik westernu Stopaři smrti provázely těžkosti i zranění hlavních hvězd. Ve filmu navíc pozornosti filmařů unikl jeden hodně rušivý detail.
Stopaři smrti
Zdroj: FOTO:Warner Bros. / distr. Česká televize
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