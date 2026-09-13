Strážci Galaxie 3: Gillan šla na párovou terapii v masce, Gunn přišel o práci a Pratt prolomil filmové tabu

Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima Strážci Galaxie: Volume 3, FOTO: MARVEL / distr. FTV Prima
Režisér James Gunn v roce 2023 uzavřel svou dlouholetou vesmírnou trilogii snímkem plným hlubokých emocí a vizuálních nápadů. Třetí díl populární komiksové série Strážci Galaxie provázely velké produkční komplikace a výměny na těch nejvyšších pozicích. Nakonec se však celý herecký tým dokázal sjednotit a přinést fanouškům velkolepé vyvrcholení příběhů hrdinů z okraje společnosti. Návrat na základnu a stíny minulosti
Oblíbená parta vesmírných ztroskotanců od studia Marvel se pomalu zabydluje na domovské základně Kdovíkde. Jejich poměrně klidný život však velmi rychle naruší ozvěny bouřlivé minulosti. Peter Quill se stále trápí bolestnou ztrátou milované Gamory. Nyní navíc musí vypravit svůj zdecimovaný tým na mimořádně nebezpečnou misi s cílem zachránit život mývalovi jménem Rocket. Případný nezdar v této záchranné operaci může znamenat absolutní konec celé skupiny ochránců galaxie v podobě, v jaké ji diváci znají.
Vyhazov a záchrana hlavního tvůrce
Samotné natáčení filmu provázely obrovské zmatky. Společnost Disney v jednu chvíli hlavního režiséra propustila. Důvodem byly jeho staré příspěvky na sociálních sítích, ve kterých před lety nevkusně vtipkoval o nevhodných tématech. Vedení studia nemělo zájem o negativní publicitu a okamžitě s ním rozvázalo spolupráci.
Zbytek hereckého obsazení se však za svého kolegu ostře postavil.
„Samotné filmy jsou ostatně o tom, že je občas dobré dávat lidem druhé šance,“ svěřil se herec Chris Pratt médiím. „Za návratem režiséra si pevně stojím,“ dodal spokojeně. Spekulovalo se o tom, že režisérské křeslo převezme Taika Waititi. Ten to však kategoricky odmítl s odůvodněním, že by si připadal jako nevlastní otec, který dětem začne zničehonic dělat svačiny zcela po svém. Studio nakonec tvůrce vzalo na milost a umožnilo mu trilogii dokončit. Terapie v masce a nečekané rekordy
Během natáčení padl neuvěřitelný historický rekord v maskérně. Tým vytvořil přes 22 tisíc protetických masek pro více než tisícovku herců. Nejsložitější proces absolvoval Chukwudi Iwuji jako hlavní záporák. Maska se lepila do netradičních míst, aby vynikla jeho mimika.
Herečka Karen Gillan zase trávila v maskérně tolik hodin, že si omylem naplánovala párovou terapii přímo na natáčecí den. Terapii musela s partnerem absolvovat přes videohovor s modrou tváří v plném kostýmu Nebuly.
Zcela poprvé v historii celého filmového univerza padla v tomto snímku necenzurovaná hrubá nadávka. O překvapení se postaral Chris Pratt ve zcela improvizovaném momentu. Pozorní diváci z našich končin si jistě všimnou jedné úsměvné rekvizity na cizí planetě. Mezi zaparkovanými vozidly americké produkce tam stojí starý východoněmecký Wartburg.
Inspirace skutečným vesmírem a uměním
Detaily v příběhu bohatě odkazují na mnoho skutečných událostí a uměleckých děl. Pes Cosmo změnil pohlaví na fenu jako přímá pocta Lajce, vůbec prvnímu živému tvorovi vyslanému na oběžnou dráhu.
Dlouho očekávanou postavu Adama Warlocka ztvárnil Will Poulter, ačkoliv se role původně nabízela jiným slavným jménům. Tento hrdina během akčních scén hned dvakrát vizuálně napodobil slavná díla od Michelangela. Jedním z nich bylo Stvoření Adama a druhým mistrovská Pieta.
Na konci příběhu překvapí Groot celou posádku tím, že místo své obvyklé jediné hlášky „Já jsem Grrot” prohlásí, že má všechny rád.
Zvířecí mutanti a tajné vazby
Designéři si dali záležet na každém vizuálním prvku včetně lodi hlavních hrdinů. Ta je podle architektky Beth Mickle vymodelovaná podle klasické kotoučové pily, aby vyhověla Rocketově oblibě v nářadí.
Do rolí drobných zvířecích přátel obsadil štáb několik známých tváří. Hlas vydře Lylle propůjčila Linda Cardellini. V komiksovém světě se tato herečka objevila už dříve jako manželka lučištníka Hawkeye. Sám tvůrce snímku se postaral o dabing jedné ze znetvořených bytostí, původně psané pro zesnulého Stana Leeho.
Ve filmu navíc získala malou roli úřednice také režisérova manželka Jennifer Holland. Herec Bradley Cooper zavzpomínal při dabingu dojemných zvířecích scén na ztrátu vlastního otce. Údajně se při sledování finálního sestřihu vůbec neubránil slzám.
Film Strážci Galaxie 3 vysílá TV Prima 13. září ve 20:15, reprízu nabídne 19. září od 15:45.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).