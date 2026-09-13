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Strážci Galaxie 3: Gillan šla na párovou terapii v masce, Gunn přišel o práci a Pratt prolomil filmové tabu

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Snímek Strážci Galaxie: Volume 3 přinesl absolutní rekord v počtu filmových masek. Během natáčení došlo i na kuriózní momenty ze soukromí samotných herců.
Strážci Galaxie: Volume 3

Strážci Galaxie: Volume 3

Zdroj: FOTO:MARVEL / distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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