Na mrkvi se objeví jeden malý detail a máte jen pár dní. Kdo bude váhat, přijde o celou úrodu najednou

Mrkev se svým zářivým odstínem a křupavou strukturou proplouvá lidskou historií a kuchyní již po tisíciletí. Tato kořenová zelenina, původně
pěstovaná v Persii pro své aromatické listy a semena, nebyla vždy oranžovou kráskou, jak ji známe dnes. Ve skutečnosti byla ta starověká často fialová nebo bílá. Teprve holandští pěstitelé v 17. století se rozhodli vyšlechtit oranžovou odrůdu, kterou si dnes spojujeme se zdravou svačinkou a zdravím pro oči. Pestrost je kořením mrkvového života
Pokud jde o sklizeň mrkve, odrůda opravdu dělá velký rozdíl. Raná mrkev, jejíž vegetační období trvá pouhé tři měsíce, se dá vytrhnout z půdy už v červenci a
nabízí křehký a sladký doplněk letních salátů. Ti, kdo pěstují střednědobé odrůdy, budou potřebovat trochu více trpělivosti – potřebují přibližně 100 až 130 dní, než jejich úroda dosáhne vrcholu křupavosti (to obvykle bývá koncem srpna nebo začátkem září). Zdroj fotografie: Pixabay Aby si mrkev uchovala svou čerstvost ještě dlouho po sklizni, měli byste ji správně uskladnit – pomoci vám může docela obyčejný písek.
Pro ty, kteří si chtějí vychutnat úrodu v chladnějších podzimních dnech a nebojí se skladování, jsou ideální pozdní odrůdy, které dozrávají asi po 150 dnech, jak píše web
SimplySeed. Časová znamení: Kdy sklízet mrkev?
Prvním poznávacím znamením, že je čas sklízet, je barva a stav vrcholků. Žloutnoucí a usychající vršek je prvním náznakem toho, že poklady pod ním jsou připraveny. Pro jistotu opatrně odkryjte několik kandidátů a zkontrolujte, zda mají zářivě oranžový odstín, který značí zralou mrkev.
Zdroj fotografie: Freepik Aby vám mrkev vydržela co nejdéle čerstvá a křupavá, řiďte se heslem „v suchu, chladu a čistotě“. A také ji správně skliďte.
Výběr správného dne pro sklizeň mrkve může mít podle webu
Gardenary významný vliv na její dlouhověkost. Zaměřte se na suché a slunečné počasí, které vám umožní nechat sklizenou mrkev několik hodin oschnout na slunci. To je totiž to úplně nejlepší, co pro ni můžete udělat. Úrodu poté uskladněte nejlépe v temnu a chladu. Mezi další osvědčené triky redakce Chalupáři-Zahrádkáři pro skladování mrkve patří i použití listů jeřabin nebo osvědčené odříznutí vrcholků. Obojí funguje spolehlivě.
VIDEO Opakovaná sklizeň karotky – tentokrát v nádobách
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři