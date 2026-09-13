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Když les zavoní až do kuchyně: Hřibačka, poctivá hřibová polévka, která zahřeje a nasytí

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Hřibačka u nás patří mezi polévky, které se nevaří na efekt, ale proto, že na ně má člověk chuť a že spolehlivě zasytí. O jarních prázdninách ji u nás odstartovali vnoučata a upřímně se jim nedivím: sušené houby, brambory a poctivá tmavá jíška udělají přesně to, co mají. Žádné kudrlinky, žádná smetana navíc, jen stará dobrá houbová polévka, která voní po kmínu a zmizí dřív, než stihnete umýt vařečku.
Hřibová polévka

Hřibová polévka

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když les zavoní až do kuchyně: Hřibačka, poctivá hřibová polévka, která zahřeje a nasytí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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