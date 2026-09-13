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Kila malin s Maxijedlíkem. Marmeládové slavnosti nezůstaly u zavařovaček

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Řečkovické Marmeládové slavnosti představily nejen různorodé pochutiny, ale i nevšední podívanou. Maxijedlík Jaroslav Němec se zde pokusil sníst čtyři kila malin za pět minut.
Kila malin s Maxijedlíkem. Marmeládové slavnosti nezůstaly u zavařovaček

Kila malin s Maxijedlíkem. Marmeládové slavnosti nezůstaly u zavařovaček

Zdroj: Kateřina Nováčková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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