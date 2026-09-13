Policie hledá kočkovitou šelmu. Malá Micinka to ale neníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie hledá kočkovitou šelmu. Malá Micinka to ale není
Vysoké teploty narušují přirozené dozrávání semen řepky. Semena vystavená horku častěji praskají. Vědcům z...
Zkontrolovat podivně se chovajícího muže se brněnští strážníci vydali tentokrát do Bystrce. Muž polehával...
Poslední tropický den zasáhl Česko ve středu 9. září, zda bude pro tento rok finální nelze s jistotou říct....
Počet obyvatel Jihomoravského kraje klesl v letošním prvním pololetí o 1737 na 1,228.779 lidí. Od začátku...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →