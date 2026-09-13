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Moeil padl poprvé po osmi letech. Manažer zuří kvůli bodování

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Hatef Moeil přišel na turnaji FNC 33 v Záhřebu o titul těžké váhy. Darko Stošić vyhrál u všech tří rozhodčích 49-46, tak výrazné bodování však Moeilův tým odmítá přijmout.
Moeil padl poprvé po osmi letech. Manažer zuří kvůli bodování

Moeil padl poprvé po osmi letech. Manažer zuří kvůli bodování

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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