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Boží plán zasáhne smrt. Seriál nečekaně opustí oblíbená postava

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Seriálová novinka Boží plán se mezi diváky uchytila a zařadila se mezi pohodové počiny, které fanouškům na Nově pravidelně zpříjemňují úterní a čtvrteční večery. V následující epizodě ale dojde k jedné z dosud nejzásadnějších událostí seriálu, která vezme hrdinům i divákům všechen úsměv. Boží plán totiž opustí jedna z důležitých postav.
Boží plán zasáhne smrt. Seriál nečekaně opustí oblíbená postava

Boží plán zasáhne smrt. Seriál nečekaně opustí oblíbená postava

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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