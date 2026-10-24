Domácí koblihy s marmeládou jsou krásně nadýchané, mají zlatavou kůrku a chutnají skvěle i mimo masopust

jsou přesně ten druh pečiva, po kterém zůstane na kuchyňské lince mouka, v hrnci olej a doma se podezřele Koblihy rychle zvedne nálada. U nás se odjakživa plnily marmeládou, nejčastěji meruňkovou nebo jahodovou. Po prvním soustu je jasné proč: měkké a lehce nakyslá náplň k sobě prostě sedí. V zahraničních popisech se koblihy objevují jako tradiční české kynuté těsto smažené pečivo, dřív spojované hlavně s masopustním obdobím.
Na jedné věci se tu šetřit nevyplácí:
oleje musí být opravdu dost. Koblihy mají při smažení volně plavat, ne se opírat o dno jako na pánvi. Druhá věc je těsto. Nerozvalovat na papír. Když mu necháte zhruba řízek 1,5 cm, po usmažení pěkně naskočí a nebudou z nich sladké placičky. Já je raději plním marmeládou ještě před smažením, i když samozřejmě jde náplň vstříknout až do hotových koblih. Recept na domácí kynuté koblihy
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut Co potřebujeme Z čeho udělat kvásek 100 ml teplého mléka 1/2 kostky droždí 1 lžička cukru krupice Suroviny na těsto na koblihy 400 g polohrubé mouky 2 lžíce cukru krupice 2 žloutky 50 g másla 300 ml mléka z 1/2 citronu nastrouhaná kůra Na dokončení marmeláda na plnění olej na smažení moučkový cukr na posypání Postup přípravy smažených koblih s marmeládou
1. V misce rozmíchejte
teplé mléko, droždí a cukr. Kvásek nechte asi 15 minut pracovat, aby se probudil.
2. Do větší mísy přijde
mouka, hotový kvásek, cukr, žloutky, rozpuštěné máslo, citronová kůra a mléko. Vypracujte hladké těsto. Kynutí zabere přibližně 30 až 60 minut, podle toho, jak teplo máte v kuchyni. Foto: Cooky.cz, Koblihy nejsou jen na masopust: Nadýchaná klasika se zlatou kůrkou a marmeládou, kvůli které stojí za to rozpálit olej
3. Vykynuté těsto přendejte na pomoučený vál a rozválejte asi na
1,5 cm vysoký plát. Skleničkou z něj vykrajujte kolečka.
4. Na polovinu koleček dejte malé množství
marmelády, přiklopte druhým kolečkem a okraje jemně přitlačte. Potom koblihy ještě jednou vykrojte skleničkou, aby se kraje začistily a při smažení lépe držely.
5. Nechte je ještě asi
15 minut dokynout. Mezitím si můžete rozehřát vyšší vrstvu oleje.
6. Koblihy smažte z obou stran dozlatova. Po vytažení je nechte okapat na sítku nebo na papírové utěrce a po vychladnutí je poprašte
moučkovým cukrem.
TIP: Na plnění je lepší hustší marmeláda, řídká náplň má při smažení tendenci utíkat ven. Meruňková, nebo jahodová?
Dobré jsou obě a v některých rodinách se tahle debata raději ani neotevírá. V popisech tradičních koblih se nejčastěji uvádí
meruňková nebo jahodová náplň. Meruňková bývá o něco kyselejší, takže se smaženým těstem podle mě funguje trochu líp.
Sáhnout se dá i po povidlech, jen opatrně s množstvím. Jsou hutnější, a když jich do koblihy přijde moc, může se v oleji otevřít. Pak už člověk spíš zachraňuje situaci, než že by v klidu smažil.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie