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Domácí koblihy s marmeládou jsou krásně nadýchané, mají zlatavou kůrku a chutnají skvěle i mimo masopust

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Koblihy jsou přesně ten druh pečení, u kterého je v kuchyni chvíli nepořádek, ale pak je doma podezřele dobrá nálada. U nás se vždycky dělaly s marmeládou, nejčastěji meruňkovou nebo jahodovou, a člověk rychle pochopí proč: nakyslá náplň s měkkým těstem funguje prostě dobře.
Fotografie ke koblihám

Fotografie ke koblihám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Koblihy nejsou jen na masopust: Nadýchaná klasika se zlatou kůrkou a marmeládou, kvůli které stojí za to rozpálit olej
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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