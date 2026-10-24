Na Bajkonuru explodovala raketa plná paliva. Sověti pak před světem tajili jednu z nejhorších kosmických katastrof

Start, ke kterému nemělo dojít
Na podzim roku 1960 probíhal mezi Spojenými státy a Sovětským svazem závod ve vývoji raketové techniky. Pro vojenské vedení měly mezikontinentální střely strategický význam a časový tlak byl obrovský. Na Bajkonuru se připravoval první zkušební let rakety R-16, nové balistické střely poháněné vysoce reaktivními kapalnými složkami paliva. Právě ty umožňovaly určité provozní výhody, ale současně představovaly závažné riziko při úniku a nechtěném kontaktu.
Na rampě se hromadily potíže. Závady v elektrických systémech a řídicí sekvenci vyžadovaly zásahy techniků. Podle bezpečnostních pravidel by byla vhodná přerušení prací a odstranění nebezpečného stavu. Místo toho se tým snažil pokračovat a splnit očekávání nadřízených. V blízkosti plně natankované rakety navíc zůstával nepřiměřeně vysoký počet lidí včetně vedení zkoušky.
Oheň před zažehnutím startu
Dne 24. října došlo k předčasné aktivaci motoru druhého stupně. Proud spalujících plynů zasáhl spodní část rakety a následoval rozsáhlý požár. Hořící a toxické látky se rychle rozšířily po odpalovací ploše. V bezprostřední blízkosti nebylo dost bezpečných únikových cest a mnoho lidí nedokázalo z plamenů uniknout.
Mezi oběťmi byl i maršál Mitrofan Nedelin, který na program dohlížel a na rampě byl osobně přítomen. Jeho přítomnost poblíž techniků se často uvádí jako symbol tehdejšího tlaku na rychlost zkoušek. Tragédie není důsledkem jediné „chyby tlačítka“. Bezpečnostní rozbory NASA upozorňují na řetězec špatných rozhodnutí: práce na natankovaném stroji, nedostatečné oddělení personálu od rizik a spěch, který převažoval nad postupy pro bezpečné přerušení příprav.
Proč se počty obětí liší
U Nedelinovy katastrofy se v různých publikacích setkáme s odlišnými čísly. Část obětí zemřela přímo na místě, další podlehly později popáleninám a dalším zraněním. Historické zprávy byly navíc po dlouhou dobu utajované. Dokumenty NASA uvádějí nejméně 74 bezprostředních obětí a desítky dalších úmrtí v následujících dnech, zatímco jiné přehledy pracují s celkovými odhady kolem 120 osob nebo i vyššími.
Právě proto je poctivější psát o desítkách až více než stovce obětí než uvádět jedno údajně definitivní číslo. Katastrofa patří k nejtragičtějším událostem v dějinách raketového vývoje, přestože k ní nedošlo během kosmického letu a R-16 byla vojenská střela, nikoli pilotovaná kosmická loď.
Sovětské mlčení
Sovětské vedení se rozhodlo rozsah nehody a její příčiny zatajit. Nedelinova smrt byla veřejnosti vysvětlována jako následek letecké nehody. Podrobnosti o události se šířily jen útržkovitě a plnější obraz se otevřel až o mnoho let později. Utajení mělo vojenskou logiku: program strategických raket byl citlivý a přiznání katastrofy by ukázalo nebezpečné slabiny vývoje.
Pro pozůstalé však mlčení znamenalo další zátěž. Veřejný obraz úspěšného technologického státu neposkytoval prostor pro otevřené pojmenování toho, co se na rampě stalo. Historie Nedelinovy katastrofy tak není jen příběhem technického selhání, ale i způsobu, jakým mocenský systém zacházel s nepohodlnými informacemi.
Co tragédie říká o bezpečnosti velkých projektů
Dnešní raketové programy pracují s mnohem propracovanějšími procedurami, ale základní riziko se nezměnilo: když termín nebo politický tlak převáží nad bezpečností, může se z lokální závady stát katastrofa. Důležitá jsou pravidla pro zastavení zkoušky, omezení počtu lidí v nebezpečné zóně i nezávislé posouzení rizik. Nedelinova katastrofa připomíná, že tyto postupy nevznikly jen z opatrnosti, ale i z bolestně získaných zkušeností.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], NASA Safety and Mission Assurance – Death on the Steppes: The Nedelin Rocket Disaster [2], NASA Technical Reports Server – Rocket and launch disasters chronology [3]. img ai generated