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Na Bajkonuru explodovala raketa plná paliva. Sověti pak před světem tajili jednu z nejhorších kosmických katastrof

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Na kosmodromu Bajkonur se 24. října 1960 připravovala ke zkušebnímu startu nová sovětská raketa R-16. Technici pracovali těsně vedle plně natankovaného stroje, přestože se objevily nebezpečné závady. Pak se předčasně zažehl motor a odpalovací rampu pohltil oheň. Tragédie měla takové následky, že ji Moskva dlouhá léta skrývala za smyšleným vysvětlením.
Na Bajkonuru explodovala raketa plná paliva. Sověti pak před světem tajili jednu z nejhorších kosmických katastrof

Na Bajkonuru explodovala raketa plná paliva. Sověti pak před světem tajili jednu z nejhorších kosmických katastrof

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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