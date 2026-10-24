Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Adventní trhy a termální lázně za 400 Kč. Taková nabídka se nebude opakovat, Češi rychle rezervují pobyty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Adventní výlet nemusí skončit u posledního stánku s punčem. V rakouském Badenu se dá procházka vánočním městem spojit s koupáním v Římských termálech, kam je z lázeňského parku jen několik minut pěšky. Návštěvníci od šedesáti let mají vlastní tarif, rozhodující je však také den návštěvy.
AI ilustrace tematického lázeňského prostředí. Nezobrazuje skutečný areál ani konkrétní osoby.

AI ilustrace tematického lázeňského prostředí. Nezobrazuje skutečný areál ani konkrétní osoby.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:30

Reklama
Další články z Trendy Život
Většina Čechů tuto potravinu používá špatně. Při konzumaci většího množství hrozí zdravotní komplikace
Většina Čechů tuto potravinu používá špatně. Při konzumaci většího množství hrozí zdravotní komplikace
Méně známé lázně chystají adventní trhy i večerní termály. Koupání vyjde asi na 259 korun
Méně známé lázně chystají adventní trhy i večerní termály. Koupání vyjde asi na 259 korun

Vánoční trhy v Debrecínu začnou 20. listopadu a nabídnou program v centru města až do 23. prosince 2026....

V neděli se vrací zimní čas. Hodina navíc sama o sobě lepší spánek nezaručí
V neděli se vrací zimní čas. Hodina navíc sama o sobě lepší spánek nezaručí

V noci na neděli 25. října 2026 se ve tři ráno vrátí hodiny na druhou. Noc tak bude o hodinu delší,...

V těchto termálech si užijete teplou vodu i nádherné adventní trhy. Koupání vyjde přibližně od 326 korun
V těchto termálech si užijete teplou vodu i nádherné adventní trhy. Koupání vyjde přibližně od 326 korun

Maďarský Gyor nabídne adventní trhy od 27. listopadu do 23. prosince 2026. Procházku historickým centrem...

Vlněný svetr můžete poškodit až po praní. Rozhoduje i to, kde ho necháte uschnout
Vlněný svetr můžete poškodit až po praní. Rozhoduje i to, kde ho necháte uschnout

Měkký úplet může po vyprání ztratit tvar, přestože teplota vody nebyla vysoká. Záleží také na tom, jak...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.