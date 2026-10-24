Adventní trhy a termální lázně za 400 Kč. Taková nabídka se nebude opakovat, Češi rychle rezervují pobyty

Baden u Vídně nabízí pro adventní odpočinek praktickou výhodu: vánoční program i termály zůstávají v jednom městě. Není nutné přidávat další dlouhý přejezd pokaždé, když se chce člověk ze zimních ulic přesunout do teplé vody. Z lázeňského parku k Římským termálům ukazuje současná pěší trasa přibližně 350 metrů, tedy kolem pěti minut. Pro návštěvníky, kteří chtějí více odpočinku než objíždění několika destinací, tak může být zajímavější kratší a promyšlený program než nabitý celodenní itinerář.
Městský advent a trh v parku nekončí ve stejný den
Městský adventní program je pro rok 2026 ohlášen od 20. listopadu do 24. prosince. Samostatný Advent v parku má v aktuálním turistickém přehledu uvedeno období od 20. listopadu do 23. prosince. Koná se od středy do neděle, navíc také v pondělí 21. a v úterý 22. prosince. Při výběru výletu proto nestačí vědět, že ve městě právě probíhá advent. Podstatné je, zda bude v požadovaný den otevřené také konkrétní místo, kvůli kterému člověk přijíždí.
Zahájení městského adventu se uskuteční v centru. Lázeňský park nabízí další prostor pro vánoční procházku, ale jeho program není totožný se vším, co se odehrává na náměstích. Pro spojení s koupáním vychází prakticky například středa nebo čtvrtek před vánočními prázdninami. Takový den může splnit současně podmínky trhu v parku i levnějšího běžného tarifu v termálech. Přesné otevírací hodiny stánků je potřeba zkontrolovat u konkrétního programu.
Pro dva seniory vyjde všední den přibližně na 869 korun
Návštěvník od 60 let zaplatí za tři hodiny koupání ve všední den přibližně 434 Kč. Podmínkou je platný doklad a termín mimo svátky a prázdniny. O víkendech, svátcích a během příslušných prázdnin stejný seniorský vstup vychází přibližně na 497 Kč. Dvojice tak za koupání zaplatí přibližně 869 Kč, nebo 995 Kč v dražším období. Rozdíl je asi 126 Kč za dvě osoby, nikoli automatická sleva na celý výlet.
Běžný dospělý zaplatí za tříhodinovou návštěvu ve všední den přibližně 509 Kč. Seniorský tarif tedy skutečnou výhodu přináší, ale není možné zaměnit jej s pobytem bez časového omezení. Ceny pocházejí z nového ceníku 2026–2027. Starší nabídka, kterou lze stále potkat ve výsledcích vyhledávání, uvádí jiné částky a pro plánování letošního adventu už není vhodným podkladem.
Sauna ani delší pobyt nejsou bez doplatku
Tříhodinová vstupenka není automaticky vstupem do všech služeb. Za saunu se připlácí přibližně 328 Kč na osobu. Při překročení časového limitu stojí každá započatá půlhodina přibližně 41 Kč ve všedním a 44 Kč v dražším období. Při porovnávání je proto potřeba zahrnout skutečnou délku návštěvy. Kdo chce po koupání ještě dlouho odpočívat, může se s krátkou vstupenkou dostat na jiný součet, než čekal podle úvodní ceny.
Podobně důležité je rozlišovat jednotlivý vstup od nabídky určené pro více návštěv. Jiný způsob zimního koupání popisujeme v přehledu permanentek do Bešeňové a Tatralandie. Takový produkt může vyhovovat opakovaným pobytům, s jedním adventním odpolednem však nelze jeho přepočtenou cenu přímo srovnávat.
Po trzích zbývá čas i na večerní koupání
Římské termály mají podle současného běžného provozu otevřeno denně od 10:00 do 22:00, koupání končí ve 21:30. Program se tak dá sestavit oběma směry: nejprve bazény a potom město, nebo odpolední trhy a následný odpočinek v teplé vodě. Před návštěvou o svátcích je vhodné běžnou otevírací dobu znovu porovnat s mimořádným oznámením provozovatele. Do uvedených částek se nezapočítává ubytování, doprava ani útrata na trzích. Korunové ceny jsou orientační přepočty kurzem ČNB z 21. října 2026; při platbě kartou se mohou lišit.
advent.baden.at, austria.info, trendyzivot.cz