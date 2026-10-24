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VIDEO: Pomáhat mají v krvi. Policejní nováčci darovali v Jihlavě krev

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Dennívýzva
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Policisté pomáhají lidem každý den. Tentokrát ale pomohli trochu jinak – darovali krev. Sedmnáct nováčků, kteří v Jihlavě absolvují odbornou přípravu, se rozhodlo darovat svou krev. Na transfuzním oddělení v jihlavské nemocnici se k nim připojil i jejich vyučující, který daroval již po dvanácté.
VIDEO: Pomáhat mají v krvi. Policejní nováčci darovali v Jihlavě krev

VIDEO: Pomáhat mají v krvi. Policejní nováčci darovali v Jihlavě krev

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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