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V těchto potravinách ze supermarketů je až o 50 % méně živin, než bylo dříve, tvrdí výzkumy

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Jablko z dnešního sadu vypadá podobně jako to, které jedli naši prarodiče. Nová britská zpráva ale naznačuje, že v obilí, ovoci i zelenině z běžných obchodů od 60. let ubylo některých důležitých látek. Nakupující se proto ptají, jestli mají měnit zvyky, připlácet za bio, nebo sahat po doplňcích.
V těchto potravinách ze supermarketů je až o 50 % méně živin, než bylo dříve, tvrdí výzkumy

V těchto potravinách ze supermarketů je až o 50 % méně živin, než bylo dříve, tvrdí výzkumy

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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