Ruce pryč od médií, skandovali lidé v Liberci. Přišli bránit nezávislost ČT a rozhlasu

Demonstranti vyjádřili obavy z toho, že převedení financování obou médií na státní rozpočet představuje riziko pro jejich politickou nezávislost. Účastníci shromáždění měli transparenty a plakáty s nápisy „Zlu se neustupuje“, „Ruce pryč od médií“, „Nikdo nechce náhubek“, „Olda není přítel můj“, „Chceme demisi zlodějů“ nebo „Nezávislost médií je starost nás všech“.
Během shromáždění vystoupila celá řada řečníků. Jedním z nich byl i hejtman a nově zvolený senátor Martin Půta (SLK), který mluvil o tom, co se dělo v noci na sobotu ve Sněmovně. „Byla pošlapána práva opozice, místopředsedové za opoziční strany neměli možnost řídit Sněmovnu. Je evidentní, že to bylo dopředu celé připravené a domluvené. Já musím říct, že mě strašně mrzí, že znám osobně některé poslankyně a poslance za hnutí ANO, kteří dopředu nevěděli, že ta schůze bude probíhat. A přesto, jak je u jejich hnutí zvykem, sklonili hlavu a hlasovali tak, jak museli. Musí poslouchat svého šéfa a dělají to, co je pro něho výhodné,“ uvedl Martin Půta. Na adresu vládních poslanců lidé skandovali slovo „hanba“.
„Slyšel jsem i vládní poslance, kteří mluvili o tom, že o nic nejde, protože ve 27 zemích EU je financování veřejnoprávních médií bez koncesionářských poplatků. Mluvili o tom, že vůbec nejde o podstatu toho, co se bude v médiích vysílat. Já myslím, že to je taková ta klasická lež, kterou říkají na začátku, protože sami vědí, jaký je ten cíl. Ten cíl pojmenoval hlavní architekt té změny, kterým je Tomio Okamura, komerční fašista a pseudovlastenec. Řekl jasně, proč nechce veřejnoprávní média. Podle jeho slov ČT pracuje proti zájmům země a národa. Není stejně jako Český rozhlas nezávislá a objektivní,“ konstatoval Půta.
Jeho projev pokračoval. „Já musím říct, že veřejnoprávní média jsou už teď pod přísnou kontrolou. Do rady byly nastrčeny různé figurky, které hlídaly takzvanou nezávislost. Když dnes Okamura mluví o zájmech národa, tak je třeba říci, že to nemá být on, kdo definuje zájmy národa, ale máte to být vy, mají to být voliči. Bez nezávislých médií se může stát to, co se stalo v Maďarsku, kde to byla jen Orbánova televize. A to si naše země nezaslouží,“ dodal na závěr Martin Půta a sklidil bouřlivý potlesk.
Nechyběli ani herci
Za divadelníky vystoupil Zdeněk Kupka, herec Divadla F. X. Šaldy v Liberci. „To, čeho jsme v posledních hodinách svědky, je jen vrchol ledovce. Nejde už jen o Českou televizi a Český rozhlas. V širším kontextu jsme svědky postupného útoku na demokratické instituce. Tato vláda už se nebojí ničeho. Tedy kromě nás, kterým není osud této země lhostejný! Proto je naší povinností se hlasitě ozvat. Co kolem sebe vidíme? Opakované napadání občanské společnosti, dehonestace lidskoprávních organizací, útoky na nezávislé soudy včetně Ústavního soudu a dnes se tato vláda snaží změnou financování ovládnout nezávislost veřejnoprávních médií. Útočí na vše, co nemůže mít pod kontrolou. Zcela podle slovenského vzoru nebo podle vzoru Babišova přítele Viktora Orbána,“ uvedl Zdeněk Kupka.
Podle jeho slov v tuto chvíli ještě nejde o to, že by byla přímo ohrožena demokracie. Jde ale o to, že se tato vláda snaží systematicky podrývat podmínky jejího fungování. „Chce si tak usnadnit prosazování vlastní agendy, vlastních podnikatelských zájmů a pokud možno pojistit setrvání u moci. Přátelé, nedejme se,“ dodal Kupka.