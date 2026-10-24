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Ruce pryč od médií, skandovali lidé v Liberci. Přišli bránit nezávislost ČT a rozhlasu

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Velké množství lidí s transparenty v rukou zaplnilo v sobotu po poledni náměstí v Liberci, aby vyjádřili podporu České televizi a ČRo. Reagovali tak na noční vyhrocené jednání Sněmovny, kdy vládní poslanci nečekaně prosadili v prvním čtení návrh novely, která ruší koncesionářské poplatky.
Ruce pryč od médií, skandovali lidé v Liberci. Přišli bránit nezávislost ČT a rozhlasu

Ruce pryč od médií, skandovali lidé v Liberci. Přišli bránit nezávislost ČT a rozhlasu

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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