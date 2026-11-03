Love Island 2026 vyhráli Cynthia a Jakub. O osudu dvou milionů rozhodovala ona

Vítězi šesté řady Love Islandu se stali Cynthia a Jakub. Získali nejvíce diváckých hlasů a ustáli i poslední zkoušku důvěry. Amélie s Ondřejem skončili druzí.
Ostrov lásky má nový vítězný pár.
Cynthia Tóthová (26) a Jakub Hrnčíř (25) v pondělí 2. listopadu ovládli finále reality show Love Island Česko & Slovensko a ke společnému vztahu přidali také výhru dva miliony korun. O jejich prvenství rozhodli diváci prostřednictvím hlasování v aplikaci. Slavnostní večer na Oneplay uzavřel týdny seznamování, romantických gest i nepříjemných vztahových zkoušek.
Cynthia s Jakubem za sebou přitom nemají jen bezstarostné chvíle u bazénu. Jejich vztah prověřila Casa Amor i příchod
Daniela Minicha (28), s nímž Cynthii pojila milostná minulost. Dvojice ale těžké okamžiky překonala a do závěrečných dílů vstupovala jako pár, který se nebojí žádných překážek. Právě jejich příběhu nakonec publikum poslalo největší podporu. Cynthia mohla rozhodnout o celé výhře
Ani po vyhlášení výsledků ještě nebylo po všem. Vítěze čekala tradiční volba mezi láskou a penězi. Dvě obálky určily, kdo dostane možnost rozhodnout o finanční odměně.
Buď se o ni podělí s partnerem, nebo si ji ponechá celou.
Obálku s výhrou získala Cynthia. Rozhodla se však peníze rozdělit s Jakubem, a dvojice si tak ze soutěže odnáší po milionu korun. Poslední zkouška jejich vzájemné důvěry tedy dramatický závěr nepřinesla.
Našli Ondřej a Jakub pravou lásku? (foto: se souhlasem TV Nova) Amélie a Ondřej byli na sítích favorité
Na druhém místě se umístili
Amélie Hrabáková (21) a Ondřej Machala (27). Jejich seznamování začalo až v průběhu soutěže, přesto si dokázali získat tolik příznivců, že došli až do posledního večera. Po finále děkovali divákům za podporu a vítězné dvojici úspěch přáli. Třetí příčka tak připadla Viktorii Marczakové (21) a Janu Vémolovi (22), známým jako Viki a Honza. Cynthiu a Jakuba nerozdělila ani zkouška v Casa Amor (foto: se souhlasem TV Nova) Honza vytáhl prsten
Právě Honza se postaral o jeden z nejromantičtějších momentů večera.
Po přečtení závěrečného slibu vytáhl ze saka prsten a Viki slíbil, že si ji jednou vezme. Fanoušci možná doufali, že dojde na skutečnou žádost o ruku, protože od rána vycházely v médiích zprávy, že reality show Love Island čeká velké poprvé, Viky se ale zatím musí smířit se starým dobrým příslovým, že slibem nezarmoutíš.
Největší oslavy ale patřily Cynthii a Jakubovi. Oba po vyhlášení přiznali, že prvenství nečekali, a děkovali všem, kteří pro ně hlasovali. Z Kanárských ostrovů tak odjíždějí jako vítězové šesté řady se vztahem, který ve vile prošel několika zkouškami, i penězi do společného začátku.
Zdroj: redakce, TV Nova, Instagram