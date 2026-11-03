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Love Island 2026 vyhráli Cynthia a Jakub. O osudu dvou milionů rozhodovala ona

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Vítězi šesté řady Love Islandu se stali Cynthia a Jakub. Získali nejvíce diváckých hlasů a ustáli i poslední zkoušku důvěry. Amélie s Ondřejem skončili druzí.
Love Island

Love Island

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

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