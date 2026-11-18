Batátové chipsy jako z oblíbeného bistra: Tenké křupavé plátky si snadno připravíte i doma
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Fotografie k batátovým chipsůmZdroj: Foto: Cooky.cz, Křupou víc, než se sluší: Smažené batátové chipsy, po kterých sáhnete dřív než po těch z pytlíku
Článek byl publikován 18.11.2026 17:15
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