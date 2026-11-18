jsem se učila dělat trochu oklikou. Několikrát Pečený bůček skončil vysušený, jindy mu chyběla chuť a kůže byla spíš tuhá než křupavá. Takové to zklamání, kdy člověk čeká prasknutí pod zuby a místo toho zápasí s gumou. Zlom přišel až ve chvíli, kdy jsem zkusila nechat maso přes noc odležet a před pečením ho potřít směsí hořčice a pasty. křenové Najednou se choval úplně jinak. Po rozbalení už voněl, šťáva z něj neutíkala a kůže konečně křupla tak, jak má. Tenhle recept patří k těm, kvůli kterým se vyplatí myslet na zítřejší oběd už večer.
U bůčku se nedá moc spěchat. Tedy dá, ale výsledek bývá poznat.
Trpělivost tu udělá víc než složitá marináda. Paprika, sůl a pepř potřebují čas, aby se nedržely jen nahoře na mase. Osm hodin v lednici beru jako spodní hranici, přes noc je to jistější. Až potom přijde hořčice s křenem, pečicí papír a klidnější pečení. U nás doma většinou nevydrží dlouho, často zmizí ještě vlažný, jen s krajícem a hořčicí bokem. chleba
Můj tip zní: Nátěr neberte jen jako kosmetiku na povrchu. Než bůček zabalíte do pečicího papíru, potřete ho hořčično-křenovou směsí opravdu ze všech stran, i po bocích, které se snadno odbydou. Během pečení z ní vznikne voňavá vrstva, maso trochu chrání před vysušením a nechá mu jemně štiplavý konec. Při rozbalování po prvních 45 minutách ale nespěchejte. Pára vyletí ven rychle a není to nic příjemného. Recept na marinovaný pečený bůček špikovaný česnekem
Celkem: zhruba 10 hodin i s marinováním Ingredience k přípravě
Maso a marináda: 1 kg vepřového boku s kůží, dobře prorostlého 4 až 5 stroužků česneku 2 lžíce uzené nebo sladké papriky 2 lžíce soli 2 lžíce mletého černého pepře
Na hořčično-křenový nátěr: 4 lžičky plnotučné hořčice 1 lžička křenové pasty Postup přípravy pečeného bůčku s křupavou kůží
1. Kůži bůčku nejprve dobře očistěte. Ostrým nožem do ní nařežte mřížku, řezy stačí asi půl centimetru hluboké. Česnek nakrájejte na plátky nebo tenčí klínky a maso jím prošpikujte: udělejte špičkou nože malé kapsy a česnek do nich zatlačte. Chuť se tak dostane i dovnitř, nezůstane jen na povrchu.
2. V misce smíchejte
papriku, sůl a pepř. Bůček směsí obalte ze všech stran a nezapomeňte ji vetřít také do zářezů v kůži. Maso vložte do misky, zakryjte potravinářskou fólií a dejte do lednice minimálně na 8 hodin, nejlépe přes noc. Foto: Cooky.cz, Pečený bůček s křupavou kůrkou a šťavnatým masem: Recept, který zvládne každý a výsledek mluví za sebe
3. Druhý den vytáhněte bůček z lednice alespoň 30 minut před pečením. Neměl by jít do trouby úplně ledový. Troubu předehřejte na
190 stupňů, program horkovzduch.
4. Smíchejte
hořčici s křenovou pastou a potřete jí celý kus masa. Pak bůček pevně zabalte do pečicího papíru, opravdu jako balíček, aby se při pečení zbytečně nevysušoval. Položte ho na plech nebo do pekáče. Zabalený bůček pečte 45 minut
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5. Potom papír opatrně rozevřete, vyvalí se z něj horká pára, a teplotu stáhněte na
180 stupňů. Dopékejte dalších 30 minut, dokud kůže nezezlátne a nezačne se na ní tvořit typické bublání.
6. Hotový bůček vyndejte z trouby a nechte ho
20 až 30 minut stát. Poté ho zabalte do alobalu a uložte do lednice do druhého dne. Maso se zpevní, chutě se propojí a plátky pak půjdou krájet mnohem čistěji.
7. Podávejte nakrájený na plátky, s čerstvým chlebem a trochou hořčice. Studený přímo z lednice není zrovna slavnostní verze, ale upřímně, často chutná nejlíp.
Tipy redakce: Výběr masa: Sáhněte po bůčku, kde se maso a tuk střídají rovnoměrně. Příliš libový kus se v troubě snadno vysuší, naopak hodně tučný bude těžký. Ideální tloušťka se pohybuje kolem čtyř centimetrů. Křupavá kůže: Pokud kůže po rozbalení papíru nechytá barvu, zapněte na posledních pět až deset minut gril nebo zvyšte teplotu na 200 stupňů. Od trouby ale raději neodcházejte. V téhle fázi se umí spálit opravdu rychle. Hořčice: Plnotučná hořčice pomáhá masu lépe udržet vlhkost a při pečení vytvoří pevnější krustu než jemná varianta. Křenovou pastu můžete nahradit čerstvě nastrouhaným křenem, výsledek bude ostřejší a výraznější. Variace koření: Pokud máte rádi jeho výraznější, lehce zemitou chuť, přidejte do marinády lžičku celého kmínu. Uzená paprika zase masu dodá nádech uzeniny, aniž by bylo potřeba udit.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline