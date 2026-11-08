Ořechy s krémem patří mezi oblíbené vánoční cukroví. Dvě jemné skořápky ukrývají sladkou náplň

Plněné ořechy patří k tomu , u kterého se málokdy skončí u jednoho kusu. Na míse se nijak nevnucují, spíš taková vánočnímu cukroví tichá klasika: křehké skořápky, kakaový krém s rumem, čokoládový konec a trochu . Recept ze starých sešitů našich babiček, který se pořád peče, protože prostě funguje. kokosu
Jedna věc se tady nevyplatí obejít:
těsto musí zůstat v chladu do druhého dne. Když ho člověk tlačí do formiček hned, bývá s ním víc práce, než je potřeba. Odležené těsto je pevnější, líp se mačká, tolik se nelepí a upečené půlky se vyklápějí bez většího zápasu. Po vytažení z trouby je nechávám chvilku být, jen na plechu nebo na lince. Až pak je opatrně dostávám z formiček a přesouvám na mřížku.
samozřejmě nejsou jen surovina do vánočního cukroví. Healthline je zmiňuje kvůli obsahu Vlašské ořechy prospěšných tuků, vlákniny a některých minerálů. Z plněných ořechů tím nevznikne dietní svačina, to by byla dost odvážná zkratka, ale vlašské ořechy mají v kuchyni své místo dávno předtím, než se začne péct na Vánoce. Recept na plněné ořechy v čokoládě
Doba přípravy: 1 hodina + odležení těsta do druhého dne Co potřebujeme Suroviny na těsto 350 g hladké mouky 150 g moučkového cukru 120 g mletých vlašských ořechů 250 g másla Z čeho udělat krém 100 g másla 100 g moučkového cukru 1 lžíce rumu 50 g mletých vlašských ořechů 2 lžíce kakaa Na dokončení 100 g hořké čokolády 70 g tuku trocha smetany ke šlehání od oka kokos na obalení Postup přípravy plněných ořechů s krémem čokoládovou polevou
1. Z
mouky, cukru, vlašských ořechů a másla vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do fólie nebo obyčejného sáčku a dejte přes noc do chladu.
2. Druhý den těsto vtlačujte do formiček na ořechy. Uprostřed nechte menší
důlek, krém se pak do skořápek vejde líp a nebude tolik utíkat ven.
3. Pečte při
180 °C asi 8 minut. Po upečení nechte ořechy krátce stát při pokojové teplotě, teprve potom je opatrně vyklopte. Foto: Cooky.cz, Křehká skořápka, krémové jádro: Ořechy jako malý zázrak v kuchyni i zdravém jídelníčku
4. Krém připravte utřením
másla, moučkového cukru, rumu, kakaa a mletých vlašských ořechů. Má být pevný, ale ne tak tuhý, aby se špatně roztíral.
5. Vychladlé skořápky naplňte krémem a vždy dvě půlky přitiskněte k sobě.
6. Nad párou rozehřejte
hořkou čokoládu, tuk a trochu smetany. Jeden konec každého ořechu namočte do polevy a hned obalte v kokosu.
TIP: Hotové ořechy uložte aspoň na několik hodin do krabice a dejte je do chladu. Poleva zpevní, krém se trochu rozleží a druhý den bývají chuťově výraznější. Často kladené otázky o plněných ořeších
Musí být ve formičkách zrovna vlašské ořechy?
Nemusí. Chuťově mi ale k tomuhle receptu sedí nejvíc právě ony. V obchodech se dnes běžně seženou také
mandle, kešu, lískové ořechy, pistácie nebo arašídy, takže možností je dost. U těchto plněných ořechů bych se ale vlašských držel.
Kolik kusů z dávky vyjde?
Z uvedené dávky vyjde zhruba
147 kusů. Číslo se může trochu posunout podle velikosti formiček a také podle toho, jak silně do nich těsto natlačíte.
Jde použít margarin místo másla?
Použít se dá, ale stejné to nebude. Máslo je v těstě i v krému znát poměrně výrazně a u tak drobného cukroví se ten rozdíl neschová.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline