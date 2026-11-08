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Ořechy s krémem patří mezi oblíbené vánoční cukroví. Dvě jemné skořápky ukrývají sladkou náplň

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Plněné ořechy patří k tomu cukroví, které vypadá pracněji, než ve skutečnosti je. Když máte formičky a dopřejete těstu noc v chladu, jde to překvapivě hladce. A pak už jen krém, čokoláda, kokos a talíř, který se podezřele rychle vyprazdňuje.
Fotografie k ořechům

Fotografie k ořechům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Křehká skořápka, krémové jádro: Ořechy jako malý zázrak v kuchyni i zdravém jídelníčku
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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