se mi pořád vybavují hlavně při cestách na Frgály Moravu. Tam člověk brzy pochopí, že to není žádný drobný koláček ke kávě, který zmizí na dvě kousnutí. Valašský frgál je pořádný z tenkého kynutého těsta, navrch patří štědrá vrstva náplně a kulatý koláč drobenka. Po upečení se ještě pokropí máslem s rumem. Vypadá to jako maličkost, ale bez toho mu něco chybí.
U frgálu je jedna věc zásadní: těsto se válí opravdu tence. Když z něj uděláte vyšší , možná bude chutnat dobře, ale frgál to už moc nebude. Má to být široký plochý koláč, ne kynutý bochánek. A pak je tu ještě druhé pravidlo: buchtu náplní se nešetří. Jen okraj, zhruba centimetrový, nechte volný. V troubě se zatáhne a po potření vejcem pěkně chytí barvu.
Za klasické náplně se berou
. Objevují se i borůvky, ostatně patří i do tradičních receptů z Valašska. povidla, tvaroh nebo mák Recept na tradiční valašské frgály
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut Co potřebujeme
Těsto: 500 g hladké mouky 250 ml mléka 80 g moučkového cukru 40 g droždí 2 ks žloutků 125 g másla nebo Hery 50 g sádla 1 ks citronu na kůru 1 špetka soli
Drobenka: 200 g hladké mouky 180 g cukru 100 g másla
Na potření a pokapání: 1 ks vejce dle potřeby mléka 125 g másla 2 lžíce rumu 1 balení vanilkového cukru dle chuti moučkového cukru Postup přípravy tradičních valašských frgálů
1. Do mísy nalijte
vlažné mléko, přidejte cukr a droždí. Jen krátce promíchejte a nechte asi 10 až 15 minut stát, aby se kvásek rozběhl.
2. Přisypte
mouku, přidejte sůl, žloutky, máslo, sádlo a nastrouhanou citronovou kůru. Vypracujte hladké těsto, které se nelepí na ruce ani na stěny mísy. Pak ho přikryjte a nechte kynout přibližně 1 hodinu. Foto: Cooky.cz, Frgály nejsou koláče do počtu: Valašská klasika s tenkým těstem, nadílkou náplně a pověstí, která je předchází
3. Během kynutí si připravte drobenku.
Mouku, cukr a máslo promněte prsty, dokud nevznikne sypká směs. Stranou si rozšlehejte vejce, bude se hodit na potření okrajů.
4. Vykynuté těsto rozdělte na
4 díly. Z každého vyválejte tenkou placku, průměr by měl být zhruba 30 cm. Přesuňte ji na plech s pečicím papírem a potřete vybranou náplní. Okraj široký asi 1 cm nechte bez náplně.
5. Okraje potřete
vejcem, náplň zasypte drobenkou a koláč nechte ještě krátce odpočinout. Potom ho vložte do trouby vyhřáté na 200 °C. Foto: Cooky.cz, Frgály nejsou koláče do počtu: Valašská klasika s tenkým těstem, nadílkou náplně a pověstí, která je předchází
6. Pečte zhruba
10 až 15 minut, až okraje zezlátnou. Hned po vytažení z trouby je potřete trochou mléka, aby zbytečně neztvrdly.
7. Rozpusťte
máslo, vmíchejte rum, vanilkový cukr a trochu moučkového cukru. Jakmile frgály vychladnou, pokapejte je touto směsí.
TIP: Do tvarohové náplně se lépe hodí tučnější tvaroh v kostce. Vaničkový bývá řidší a dokáže těsto rozmáčet, hlavně uprostřed koláče. Povidla, tvaroh, nebo mák?
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Povidlový frgál bývá sázka na jistotu, protože dobře drží tvar a při pečení nedělá potíže. Mák je hutnější, výraznější, takový starší a poctivý typ náplně. Tvaroh je jemnější a díky bílkovinám z něj může být i docela rozumná svačina na další den. Pokud tedy něco zůstane. Což u frgálů nebývá úplně běžný stav.
Borůvky se dávají také, najdeme je ve starších valašských receptech i v novějších domácích verzích. Jen je potřeba počítat s tím, že šťavnaté ovoce chce pevnější základ a spíš nižší vrstvu. Když se to přežene, střed koláče se snadno rozmočí. Sní se samozřejmě i tak, o to strach nebývá, ale ukázkový frgál už to potom není.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline