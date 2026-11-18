patří k věcem, kterých si člověk doma skoro nevšimne. Leží v košíku, zmizí ke Rohlík nebo k snídani polévce, hotovo. Jenže když se jednou upeče doma, z trouby a ještě teplý, je najednou jasné, proč na něm záleží: povrch má lehce křupnout, střídka zůstat měkká a po rozlomení se má zvednout vůně, po které člověk sahá po másle dřív, než stihne rohlík pořádně vychladnout. Tenhle recept je jednoduchá stará klasika: mouka, voda, droždí, sádlo a navrch mák.
V kuchařských knihách i běžných zdrojích se rohlík objevuje jako jeden z
nejtypičtějších druhů českého bílého pečiva. Jí se ráno, k svačině, ke studené , často úplně automaticky. večeři Recept na domácí makové rohlíky
Doba přípravy: 1 hodina 50 minut Co potřebujeme
Těsto: 500 g hladké mouky 250 ml vlažné vody 40 g sádla 20 g čerstvého droždí 1 lžičku cukru 2 lžičky soli
Dokončení: podle potřeby máku na posypání trochu vody na rosení Postup přípravy křupavých domácích rohlíků
1. Z části
vlažné vody, droždí a cukru připravíme kvásek. Necháme ho stát přibližně 10 až 15 minut. Jakmile se nahoře začne dělat pěna a směs se viditelně probudí, může se pokračovat.
2. Do větší mísy přijde
hladká mouka a sůl. Přilijeme rozpuštěné, ale jen vlažné sádlo, kvásek a zbytek vody. Těsto je potřeba dobře propracovat, aby bylo hladké a pružné. Na rukou by nemělo zůstávat. Při ručním hnětení počítejte zhruba s 10 minutami, žádná velká věda, jen to chce vydržet. Foto: Se souhlasem kanálu Ana Balážová, Obyčejné rohlíky, neobyčejný návrat domů: Poctivé domácí pečivo, které křupne přesně tam, kde má
3. Mísu zakryjeme a těsto necháme kynout asi
1 hodinu. Správně by mělo zhruba zdvojnásobit objem. Když se jen líně nadzvedne, nechte ho ještě chvíli být, droždí někdy potřebuje čas.
4. Vykynuté těsto rozdělíme na
10 dílů. Každý kousek rozválíme na trojúhelník nebo protáhlejší ovál a od širší strany ho stočíme do rohlíku. Konce se mohou lehce zahnout. Dokonalý pekárenský oblouk ale doma nikdo měřit nebude.
5. Rohlíky přeneseme na plech s pečicím papírem, přikryjeme utěrkou a necháme ještě
30 minut dokynout. Pak je postříkáme vodou a posypeme mákem. Foto: Se souhlasem kanálu Ana Balážová, Obyčejné rohlíky, neobyčejný návrat domů: Poctivé domácí pečivo, které křupne přesně tam, kde má Troubu rozehřejeme na 250 °C
6. Na dno dáme starý plech s vodou, aby se uvnitř vytvořila pára. Rohlíky se nejdřív pečou
5 minut s párou.
7. Plech s vodou opatrně vyndáme a rohlíky necháme dopéct ještě
8 až 10 minut bez páry, až chytnou zlatou barvu. Po vytažení z trouby je znovu zlehka orosíme vodou. Vypadá to trochu jako zbytečný krok, ale kůrka je pak lepší.
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TIP: Kdo nemusí mák, může navrch dát hrubou sůl s kmínem. Je to osvědčená varianta a ke šunce se hodí výborně, někdy dokonce víc než sladší posypy. Často kladené otázky o rohlících
Proč se rohlíky před pečením rosí vodou?
Voda pomáhá k lepší barvě i kůrce. Některé recepty doporučují rohlíky orosit také hned po upečení a v domácí praxi se to docela osvědčilo.
Jde místo sádla použít olej?
Ano, použít se dá. V receptech se běžně objevuje slunečnicový nebo řepkový olej. Se sádlem ale mívají rohlíky plnější chuť a působí poctivěji. U domácího pečiva je ten rozdíl znát.
Musí být rohlík zahnutý?
Nemusí. Kuchařské zdroje uvádějí rohlíky rovné i lehce zahnuté. Důležitější než přesný oblouk je pevné srolování, aby rohlík při pečení držel pohromadě a nerozjel se.
S čím rohlíky podávat?
Nejčastěji s
máslem, šunkou nebo sýrem. Dobré jsou ale i s marmeládou nebo medem. Starší rohlíky se u nás tradičně dávají do knedlíků nebo do nádivky, takže se většinou neztratí ani druhý den.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Se souhlasem kanálu Anna Balážová