Jakmile se začíná s pečením vánočního cukroví, išelské dortíčky většinou nevynechávám. Nejsou to sice rychlovky, které člověk sfoukne mezi večeří a zprávami. Zato mají křehké máslové těsto, ořechovou náplň lehce ovoněnou rumem a nahoře čokoládu. Kombinace mletých vlašských ořechů, kakaa a meruňkové marmelády z nich dělá přesně ten druh cukroví, který se u mě pojí s chvílí, kdy už kuchyně opravdu voní adventem.
Išelské dortíčky mám ráda i kvůli tomu, jak vypadají na tácu. Působí slavnostně, ale nejsou to žádné prázdné ozdoby do počtu. Jsou výraznější, sytější, voní po oříšcích a čokoládě. Nejvíc mi chutnají po dni nebo dvou, kdy těsto trochu zvláční a náplň se do něj pěkně vpije. s čokoládou udělá svoje, tam není moc co řešit. Rum
Můj tip zní: Pokud pečete několik druhů cukroví najednou, klidně si išelské dortíčky připravte s pár denním náskokem. Patří mezi kousky, kterým odležení spíš prospěje než uškodí. Recept na domácí išelské dortíčky
Doba přípravy těsta: 20 minut Odležení těsta: minimálně 2 hodiny Doba pečení: asi 10 minut na plech při 175 °C Počet kusů: zhruba 35 až 45 slepených dortíčků podle velikosti formičky Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 420 g hladké mouky 140 g moučkového cukru 60 g mletých vlašských ořechů 1 balíček vanilkového cukru 2 lžíce kakaa 1 špetka mleté skořice 280 g másla
Náplň: 150 g moučkového cukru 150 g mletých vlašských ořechů 3 až 5 lžic meruňkové marmelády 1 až 2 lžíce rumu podle chuti
Zdobení: 150 až 200 g čokoládové polevy nebo hořké čokolády s trochou tuku 20 až 25 půlek vlašských ořechů na ozdobu Postup přípravy lahodných išelských dortíčků
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku. Přisypte moučkový cukr, vanilkový cukr, kakao, mletou skořici a mleté vlašské ořechy. Nakonec přidejte máslo nakrájené na menší kousky a rychle zpracujte hladké těsto.
2. Hotové
těsto zabalte do potravinářské fólie a uložte ho nejméně na 2 hodiny do lednice. Když na pečení zrovna nespěchám, nechávám ho klidně do druhého dne. Odleželé těsto se méně lepí, líp se válí a při vykrajování se tolik netrhá. Foto: Cooky.cz, Hotové těsto uložte zchladit do lednice.
3. Troubu předehřejte na
175 °C. Plech vyložte pečicím papírem a pracovní plochu jen lehce poprašte moukou, ať se těsto zbytečně nepřesuší.
4. Vychlazené
těsto rozválejte na plát silný přibližně 3 mm. Kulatou formičkou vykrajujte kolečka a přenášejte je na plech. Stačí malé rozestupy, těsto se při pečení nijak dramaticky nerozbíhá.
5. Kolečka pečte ve vyhřáté troubě asi
10 minut. U kakaového těsta je potřeba trochu ostražitosti, protože barva snadno mate a připálení se pozná pozdě. Upečené kousky nechte úplně vychladnout, jinak se při slepování lámou. Mezitím si připravte náplň
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6. V misce promíchejte
moučkový cukr, mleté vlašské ořechy, meruňkovou marmeládu a podle chuti přidejte rum. Náplň má být vláčná a dobře roztíratelná, ale nesmí téct. Pokud je příliš tuhá, pomůže ještě lžíce marmelády.
7. Vychladlá kolečka slepujte vždy po dvou vrstvou
ořechové náplně. Netlačte na ně zbytečně silně, náplň by vyjela ven a okraje by nevypadaly pěkně. Tady se vyplatí nespěchat, i když to láká mít tác rychle hotový.
8. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v mikrovlnce, rozpusťte
čokoládovou polevu. Vrchní stranu každého slepeného dortíčku do ní namočte, případně polevu naneste lžičkou a rozetřete.
9. Dokud je
čokoláda ještě měkká, položte navrch polovinu vlašského ořechu. Dortíčky pak nechte pořádně zatuhnout. Nejlépe někde v chladu, ne ale ve vlhku. Foto: Cooky.cz, Dortíčky můžou mít tvar kolečka i čtverce, dle fantazie.
10. Hotové
išelské dortíčky skládejte do krabice mezi vrstvy pečicího papíru. Nejlepší bývají po 1 až 2 dnech, kdy se rozleží. Uchovávejte je v chladu a suchu; na sváteční tác je dávám až krátce před podáváním. Ještě pár rad na závěr k išelským dortíčkům
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