Babiččin trik s mýdlem v lednici boří internet. Ušetří čas a spoustu pěněz

Obyčejné mýdlo, které umí překvapit
Někdy se ty nejpraktičtější domácí vychytávky neskrývají v drahých přípravcích ani v chytrých přístrojích, ale v obyčejných věcech, které máme běžně po ruce.
Na internetu se znovu šíří jeden z triků našich babiček, který vyžaduje jen tuhé mýdlo a trochu trpělivosti. Jeho kouzlo spočívá v tom, že se mýdlo na chvíli uloží do chladu. Právě nízká teplota totiž může změnit jeho konzistenci natolik, že se s ním následně pracuje mnohem snadněji.
Na první pohled to může působit zvláštně. Proč dávat mýdlo do chladu, když jeho obvyklým místem je polička v koupelně nebo miska u umyvadla? Důvod se ukáže ve chvíli, kdy se ho pokusíte nastrouhat. Čerstvé mýdlo může být poměrně měkké, lepit se na struhadlo a místo drobných kousků vytvářet mazlavou hmotu. Po krátkém pobytu v chladu bývá tvrdší, a proto se s ním pracuje pohodlněji.
Dánský magazín
Dagens.dk připomíná, že tento starý domácí postup znovu získává popularitu. Nevyžaduje žádné speciální vybavení ani nákup dalších prostředků. Stačí sáhnout po běžném tuhém mýdle, které už máte doma, a vyzkoušet, zda vám tento jednoduchý trik usnadní práci.
Proč dát mýdlo do chladu?
Nejdříve je potřeba upřesnit jednu věc: ačkoli se v názvu mluví o lednici, ideální je mrazák. Samotná lednice totiž nemusí mýdlo ochladit natolik, aby bylo strouhání výrazně jednodušší. Podle
Dagens.dk stačí vložit mýdlo do mrazáku přibližně na 30 až 60 minut. Poté ho vyzkoušejte a podle jeho tvrdosti případně dobu upravte.
Mýdlo není nutné zmrazovat na kámen ani ho tam nechávat přes noc. Cílem je pouze dosáhnout pevnější konzistence, díky které se bude lépe strouhat. Jednotlivé druhy mýdel se však složením liší, takže výsledek nemusí být pokaždé stejný. Záleží například na obsahu tuků, vody i dalších přísad.
Po vytažení z mrazáku proto pracujte opatrně a použijte stabilní struhadlo, abyste se neporanili.
Právě nastrouhané mýdlo je přitom důvodem, proč má celý postup více možností využití. Drobné vločky lze uchovávat v uzavřené nádobě a odebírat podle potřeby. Nemusíte přitom kupovat žádné speciální mýdlové hobliny, pokud vám pro zamýšlený účel vyhovuje běžné tuhé mýdlo, které už máte doma.
Provoní šatník a může přijít vhod i při praní
Jedním z nejjednodušších způsobů využití je šatník. Nastrouhané mýdlo lze nasypat do malého látkového sáčku, který zavěsíte do skříně nebo uložíte do zásuvky s prádlem. Vůně mýdla může dodat prostoru svěží aroma, aniž byste museli kupovat další parfémované výrobky určené přímo do šatníku. Sáček by však měl být dobře uzavřený, aby se drobné vločky nedostaly mezi oblečení a nezanechaly na něm stopy. Právě pro takové využití se mohou hodit i zbytky mýdla, které jsou pro běžné mytí nepraktické.
Zde je ale dobré nepřisuzovat mýdlu zázračné vlastnosti.
Výrazná vůně sama o sobě nezaručuje, že se ve skříni neobjeví moli, a už vůbec nenahrazuje správné vyprání, důkladné vysušení a vhodné skladování oděvů. Pokud chcete oblečení chránit před škůdci, je lepší spoléhat na ověřené preventivní postupy.
Další možností je
domácí prací prostředek. Nastrouhané mýdlo se v některých receptech kombinuje s prací sodou a teplou vodou. Výsledná směs může sloužit k praní, její vhodnost však závisí na konkrétním mýdle, poměrech surovin i typu prádla. Ne každé mýdlo je pro tento účel ideální a domácí směs nemusí vyhovovat všem pračkám ani všem textiliím. Zvláštní opatrnost je namístě u vlny, hedvábí, funkčního oblečení a dalších materiálů, které vyžadují speciální péči. Takové praní je spíše vhodné pro méně ceněné textilie jako jsou třeba koberečky v koupelně, pelíšky pro domácí mazlíčky nebo méně důležité textilie v domácnosti. Podobné návody se na internetu objevují denně, ale znáte někoho, kdo by je skutečně využíval?
Co s mýdlovými vločkami na zahradě?
Možná vás překvapí, že se mýdlo zmiňuje také v souvislosti s péčí o rostliny. Podle Dagens.dk se nastrouhané vločky dají rozpustit ve vodě a připravit z nich slabý mýdlový roztok, který se používá proti mšicím. Právě tady je ale na místě větší obezřetnost než u provonění šatníku.
Ne každé běžné mýdlo je pro rostliny bezpečné. Některé výrobky obsahují parfemaci, barviva či další složky, které mohou listy poškodit. Příliš koncentrovaný roztok může rostlinám uškodit, zvláště pokud se použije za horkého slunečného počasí. Domácí směs proto nelze považovat za univerzální přípravek proti škůdcům. Pokud ji přesto chcete vyzkoušet, nejprve se ujistěte, že je použité mýdlo pro daný účel vhodné, a ošetřete jen malou část rostliny. Bezpečnější volbou může být přípravek určený přímo pro zahradnické použití. strouhání mýdla | Zdroj: SmygliankA / Shutterstock Malý trik, který šetří hlavně práci
Nejde o žádný převratný objev ani o metodu, která by sama o sobě zázračně snížila všechny výdaje za domácnost.
Její výhodou je jednoduchost. Pokud už máte doma tuhé mýdlo, nemusíte kupovat speciální vločky a můžete si připravit přesně takové množství, jaké potřebujete. Největší úsporu tak může představovat pohodlnější práce a využití výrobku, který by jinak zůstal ležet v koupelně.
Internet často promění obyčejnou radu v senzační objev, který přejímá jeden magazín od druhého jednoduše proto, že na takový článek lidé klikají. V tomto případě však není potřeba slibovat zázraky. Někdy opravdu stačí znát drobný fígl, který ušetří pár minut a umožní využít běžnou věc trochu jinak.
Zdroje článku:
dagens.dk, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková