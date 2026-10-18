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Babiččin trik s mýdlem v lednici boří internet. Ušetří čas a spoustu pěněz

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Obyčejné tuhé mýdlo a pár desítek minut v chladu. Zní to jako zbytečnost, ale starý domácí trik může usnadnit práci v koupelně, pomoci provonět šatník a nabídnout další možnosti využití. Víte, proč ho lidé znovu objevují?
Babiččin trik s mýdlem v lednici boří internet. Ušetří čas a spoustu pěněz

Babiččin trik s mýdlem v lednici boří internet. Ušetří čas a spoustu pěněz

Zdroj: Natalia Klenova / Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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